فيديو | "توقعت انضمام كريستيانو رونالدو إلى الهلال" .. رئيس تحرير ماركا يشيد بالزعيم!

الصحفي الإسباني المرموق يُثير الكثير من الجدل في السعودية

أثار خوسيه فليكس رئيس تحرير صحيفة ماركا الإسبانية الكثير من الجدل في حلقة مساء اليوم من برنامج "ملعب SBC" حين ربط بين نجم النصر الحالي كريستيانو رونالدو ونادي الهلال.

البرنامج استضاف الصحفي الإسباني المرموق للحديث معه حول نهائي كأس العالم للأندية بين الهلال وريال مدريد، وقد أشاد فليكس كثيرًا بالزعيم واصفًا إياه بالفريق الأول على المستويين الآسيوي والعربي.

فليكس لم يتوقف خلال مداخلته عن كيل المديح للهلال وتاريخه العريق، مشيرًا إلى أن الجميع في إسبانيا توقعوا انضمام رونالدو له خلال يناير الماضي، وليس النصر، بسبب سمعته المذهلة وحصده المتواصل للبطولات.

وأضاف "الجميع يتحدث عن الكرة السعودية وكل يوم نتحدث عن أن هناك لاعبًا في إسبانيا سيلعب للهلال، كنا نتوقع أن رونالدو كان سيذهب للهلال لتاريخه العريق لكن منع النادي من القيد حال دون ذلك".

حديث فليكس أثار غضب واستياء الصحفي علي العنزي الذي تدخل في الحوار وأكد على عراقة النصر وتاريخه المشرف، مشيرًا إلى أنه أول نادٍ سعودي لعب في كأس العالم للأندية.

الصحفي الإسباني استدرك حديثه قائلًا "أعلم أن النصر فريق كبير وله تاريخ مشرف وهو أول من لعب في أولى نسخ مونديال الأندية، وعمومًا رونالدو اختاره وهو قادر بالطبع على الفوز بالألقاب معه. لم أقصد أبدًا التقليل من النصر، بل أحترمه كثيرًا وأعرف أن لديه فريقًا جيدًا ويلعب له المدافع الإسباني ألفارو جونزاليس".

يُشار إلى أن النصر وقع عقدًا مع النجم البرتغالي يمتد حتى صيف 2025،ل وقد قدرت المصادر الصحفية قيمة العقد الإجمالية ب500 مليون يورو.