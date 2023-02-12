هل يلعب النصر في كأس العالم للأندية 2023؟ حالة وحيدة تضمن ذلك

النصر شارك مرة واحدة كانت في النسخة الأولى

يُمنى النصراوية أنفسهم باللعب في كأس العالم للأندية، ورغم عدم مشاركة الفريق في دوري أبطال آسيا هذا الموسم إلا أن هذا الحلم قد يتحول إلى واقع في النسخة القادمة من مونديال الأندية.

الهلال نجح مؤخرًا في الوصول إلى المباراة النهائية من مونديال الأندية، والتي خسرها أمام ريال مدريد يوم أمس 5-3 في الرباط، وتؤكد التقارير الصحفية سعي المملكة لاستضافة النسخة القادمة من البطولة التي ستقام في ديسمبر 2023.

الإعلامي وليد الفراج أوضح أن النادي الذي سيستضيف كأس العالم للأندية في ديسمبر الماضي حال أقيمت في السعودية سيكون بطل دوري أبطال آسيا حال كان سعوديًا، أي أن الخيارات محصورة بين الهلال والشباب والفيصلي الذين تأهلوا بالفعل لدور الـ16.

وأضاف أن إسناد تنظيم البطولة للسعودية وعدم فوز أي نادٍ سعودي باللقب القاري سيعني أن بطل دوري روشن السعودي سيكون الفريق المستضيف.

حديث الفراج المتطابق مع لوائح فيفا لتنظيم مونديال الأندية يعني أن النصر لديه فرصة وحيدة للمشاركة في كأس العالم للأندية 2023 وهي فوزه بالدوري السعودي هذا الموسم مع تتويج فريق غير سعودي بدوري أبطال آسيا.

يُشار إلى أن النصر كان أول نادٍ سعودي يُشارك في مونديال الأندية، وقد حدث ذلك في النسخة الأولى التي أقيمت عام 2000.