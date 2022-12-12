أخبار الدوري السعودي اليوم: كنو يطلب الرحيل .. واتجاه لتأجيل قمة الاتحاد والشباب

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 قبل سوق الانتقالات الشتوية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

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قبل بداية سوق الانتقالات الشتوية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري روشن السعودي.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 في سوق الانتقالات الشتوية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022:

موقع "فوتماك" التركي كشف عن تطور لافت في مستقبل محمد كنو نجم وسط الهلال اليوم الإثنين.

الموقع أفاد أن كنو أبلغ مسؤولي الهلال برغبته الرحيل عن الفريق والانتقال للدوري التركي حال وصل عرض رسمي من بشكتاش. (اقرأ التفاصيل)

قرر دوري روشن للمحترفين السعودي، الاستعانة بإحدى التقنيات التي ظهرت في بطولة كأس العالم قطر 2022، من أجل تطبيقها في مباريات الدوري.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أنه سيتم تطبيق الوقت الفعلي للمباريات ببطولة دوري روشن للمحترفين، بعد ظهورها في كأس العالم 2022، بداية من الجولة المقبلة. "اقرأ التفاصيل"

يستعيد دفاع الاتحاد قوته مع استئناف الدوري السعودي، حيث بات مهند الشنقيطي جاهزًا للعب بعد انتهاء إيقافه.

قلب الدفاع أحمد شراحيلي جاهز أيضًا للعب بعد تعافيه تمامًا من الإصابة التي أبعدته عن اللعب طويلًا.

منح الجهاز الطبي في النصر حارس المرمى العائد من قطر، أمين بخاري، الضوء الأخضر للعودة إلى التدريبات الجماعية.

اللاعب تعرض لإصابة خلال تواجده مع المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022 ولكنه تعافى وأصبح جاهزًا للعب.

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن ناديي أوراوا ريد دياموندز الياباني وبوهانج الكوري الجنوبي يُهددان مشاركة الهلال في النسخة القادمة من كأس العالم للأندية التي لم يُحدد مكانها وموعدها بعد.

كان الإعلامي وليد الفراج قد قال الأسبوع الماضي أن مونديال الأندية سيُقام في فبراير القادم، مشيرًا إلى أن الاتحاد الآسيوي ونظرًا لعدم اكتمال النسخة الجارية من دوري أبطال آسيا استقر على ترشيح حامل اللقب الهلال لتمثيل القارة في البطولة. (طالع التفاصيل)

كشف الإعلامي وليد الفراج أن لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم تتجه لتأجيل مباراة الاتحاد والشباب ومواجهة الوحدة والفتح في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

ويعود السبب لتأجيل المباراتين إلى غياب لاعبي المنتخب المغربي، عبد الرازق حمدالله ومنير المحمدي، عن الاتحاد والوحدة على الترتيب لتواجدهما في قطر حيث يستعدان لمواجهة فرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022. (اقرأ التفاصيل)