بعد نجاحها في كأس العالم .. دوري روشن يستعين بتقنية جديدة

تقنية جديدة سيتم تطبيقها في دوري روشن بداية من الجولة المقبلة

قرر دوري روشن للمحترفين السعودي، الاستعانة بإحدى التقنيات التي ظهرت في بطولة كأس العالم قطر 2022، من أجل تطبيقها في مباريات الدوري.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أنه سيتم تطبيق الوقت الفعلي للمباريات ببطولة دوري روشن للمحترفين، بعد ظهورها في كأس العالم 2022، بداية من الجولة المقبلة.

وقامت لجنة الحكام بشرح التقنية خلال ورشة العمل التي تم عقدها اليوم 11 ديسمبر، والحالات التي يتم على إثرها احتساب الوقت بدل من الضائع.

وشهدت مباريات كأس العالم قطر 2022 احتساب أوقات إضافية كبيرة، حيث وصلت إحداها إلى 15 دقيقة وقت بدلًا من الضائع.

جاء ذلك ضمن إطار سعي لجنة التحكيم السعودية لتطوير الأداء التحكيمي بمباريات دوري روشن للمحترفين، والذي ستعود مبارياته بداية من يوم الخميس المقبل.