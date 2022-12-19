أخبار الدوري السعودي اليوم: أنشيلوتي يحذر رونالدو من النصر .. والهلال يستعيد نجومه

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022 قبل سوق الانتقالات الشتوية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد



قبل بداية سوق الانتقالات الشتوية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري روشن السعودي.

Shahid

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022 في سوق الانتقالات الشتوية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022:

حذر كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من الانتقال للدوري السعودي أو أي بطولة أخرى في العالم العربي.

الغموض مازال يحيط بمستقبل رونالدو بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد وارتباطه بعدة وجهات جديدة أبرزها النصر السعودي وإنتر ميامي الأمريكي. (اقرأ التفاصيل)

شبكة "بي أن إن فوتبول" البولندية كشفت النقاب عن اجتماع جمع تشيزاري كوليشا رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم مع الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، مؤخرًا للحديث حول إمكانية عمله مع المنتخب، وذلك بحضور مترجم لمساعدة الطرفين على الحديث.

ووصفت الشبكة الخبر عبر حسابها على تويتر بأن رئيس الاتحاد البولندي رضخ لضغط الإعلام والجمهور وفتح باب المفاوضات مع رينارد. (طالع التفاصيل)

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن اتخاذ إدارة نادي الاتحاد لقرار حاسم بشأن عقود اللاعبين الأجانب التي تنتهي بنهاية الموسم الجاري.

الإدارة الاتحادية بقيادة أنمار الحائلي قررت تأجيل البت في مصير تلك العقود لوقت آخر، وتحديدًا حتى تتسلم التقرير الفني من المدرب نونو سانتو بنهاية الموسم لتفتح باب المفاوضات مع اللاعبين الذين يرغب باستمرارهم مع الفريق.

القرار يُمثل رهانًا خطيرًا لأن ستة لاعبين من أجانب الاتحاد يدخلون الفترة الحرة في العقد بداية من يناير القادم مما يتيح لهم التفاوض والتوقيع لأي نادٍ آخر دون العودة للنادي السعودي. (اقرأ التفاصيل)

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

حسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فقد رفضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، احتجاج نادي الباطن ضد الهلال على مشاركة محمد كنو لاعب "الزعيم" في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

وتقدم الباطن باحتجاج رسمي بشأن عدم قانونية مشاركة كنو في المواجهة بعد عودته من فترة إيقاف طويلة استمرت 218 يومًا على خلفية توقيعه عقدين مع ناديي النصر والهلال، لكن لجنة الانضباط والأخلاق رفضت الاحتجاج من الناحية الشكلية بحسب ما كشفت عنه في بيان، الثلاثاء.

وأشارت اللجنة في سياق توضيحها لرفض الاحتجاج إلى أن نادي الباطن لم يقم باستكمال الإجراءات الشكلية بتقديم أسباب الاحتجاج ودفع الرسوم خلال 48 من نهاية المباراة وفقًا لما نصت عليه الفقرة (2-2) من المادة (132) من لائحة الانضباط والأخلاق، مؤكدة أن القرار قابل للاستئناف وفقًا للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق.

يبدو أن النصر يسعى بجدية لضم أحد الأسماء المهمة في كرة القدم خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم، إذ ارتبط مؤخرًا بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وقد أفادت صحيفة اليوم السعودية أن الهدف الجديد هو جناح برشلونة.

الصحيفة أوضحت أن رودي جارسيا المدير الفني للفريق طلب من الإدارة التعاقد مع ممفيس ديباي جناح برشلونة والذي لعب مع هولندا في كأس العالم قطر 2022 التي اختتمت مساء أمس بتتويج الأرجنتين باللقب على استاد لوسيل. (طالع التفاصيل)

يعيش الهلال ظروفًا صعبة جدًا على صعيد جاهزية اللاعبين المحليين بعد عودتهم من المشاركة مع المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022، لكن الساعات الأخيرة شهدت انفراجة مهمة في هذا الجانب.

الزعيم خسر كلًا من محمد العويس وياسر الشهراني وسلمان الفرج ومحمد البريك وعلي البليهي وسالم الدوسري خلال مواجهة الباطن الأخيرة، إذ تعرضوا جميعًا للإصابة خلال مشاركة الأخضر في المونديال.

المدرب رامون دياز حصل على أخبار جيدة خلال مران أمس، حيث استطاع الثلاثي، الدوسري والعويس والبريك، التواجد في التدريبات الجماعية وشاركوا في المناورة الفنية أمام فريق الهلال تحت 19 عامًا مما أكد جاهزيتهم لمواجهة الاتفاق. (طالع التفاصيل)

Shahid