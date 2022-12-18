فيديو | تاليسكا وجوستافو يشاهدان نهائي كأس العالم بالزي السعودي

جوستافو وتاليسكا بمظهر جديد

Shahid

حرص نجما نادي النصر البرازيلي أندرسون تاليسكا ومواطنه جوستافو لويز، على متابعة نهائي كأس العالم قطر 2022، الذي يجمع بين الأرجنتين وفرنسا.

ويواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره الفرنسي، على استاد لوسيل، في نهائي كأس العالم قطر 2022، في مواجهة عنوانها "البحث عن النجمة الثالثة".

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

وتداولت الجماهير عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو، يظهر فيه الثنائي تاليسكا وجوستافو وهما يرتديان الزي السعودي، أثناء متابعتهما لنهائي المونديال.

الأرجنتين تسعى للفوز بلقب المونديال الثالث في تاريخها فيما تريد فرنسا صناعة التاريخ بالانضمام إلى إيطاليا والبرازيل والفوز باللقب مرتين متتاليتين.

ويتواجد حاليًا ثنائي آخر لنادي النصر، وهما الإسباني ألفارو جونزاليس والأرجنتيني بيتي مارتينيز في ملعب لوسيل، من أجل متابعة نهائي كأس الهالم قطر 2022.

Shahid