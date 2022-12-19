أنشيلوتي يُحذر رونالدو من الانتقال للدوري السعودي

مستقبل النجم البرتغالي لم يُحدد بعد

Shahid

حذر كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من الانتقال للدوري السعودي أو أي بطولة أخرى في العالم العربي.

الغموض مازال يحيط بمستقبل رونالدو بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد وارتباطه بعدة وجهات جديدة أبرزها النصر السعودي وإنتر ميامي الأمريكي.

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المدرب الإيطالي الذي يرتبط بعلاقة وثيقة مع رونالدو وجه نصيحة له خلال تصريحاته لإذاعة "راي أونو"، إذ قال "المنافسة بين ليونيل ميسي ورونالدو خلال السنوات الماضية أعطت كل منهما الدافع للاستمرار، وقد حافظا على تلك المنافسة ذات المستوى المرتفع من خلال اللعب بشكل ممتاز وإحراز العديد من الأهداف".

تابع "ميسي حقق أخيرًا كأس العالم فيما لم ينجح رونالدو ولكن هذا لا ينفي أنه حظى بمسيرة رائعة. لا أعلم ما الذي سيُقرره فيما يخص مستقبله، لكني أعتقد أنه يريد البقاء واللعب في مستويات عالية جدًا وهذا ما لا يستطيع العالم العربي توفيره له".

أتم "البطولات العربية لا تُناسب رونالدو، هو يريد مواصلة المنافسة ولن يجد ذلك هناك".

يُشار إلى أن صحيفة ماركا الإسبانية تؤكد أن رونالدو توصل لاتفاق بالفعل مع النصر، بل وقع عقدًا يمتد لموسمين ونصف مقابل حصوله على 200 مليون يورو سنويًا، موضحة أن العقد سيبدأ من مطلع يناير القادم.

Shahid