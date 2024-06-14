أخبار الأهلي اليوم | عملاقان أوروبيان ينتظران الانسحاب من صفقة أوسيمين .. وتحذير من أزمة خطيرة وراء رحيل نجم الراقي

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الأهلي اليوم الجمعة الموافق الـ14 من يونيو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الأهلي السعودي، اليوم الجمعة الموافق الـ14 من يونيو 2024م، وما يدور حول الفريق.

لتطاوله على الدوري السعودي .. ماكسيمين يستهزئ بمشجع

رفض الفرنسي آلان سانت ماكسيمين؛ نجم الأهلي السعودي، التقليل من دوري روشن، وهب للدفاع عنه أمام تقليل أحد المشجعين الأجانب منه. (طالع التفاصيل)

ضرب بالأندية الإيطالية عرض الحائط .. نجم الأهلي يرفض الرحيل أمام مغريات القارة العجوز

رغم أن الباب مفتوح أمامه للعودة من جديد للقارة العجوز والرحيل عن الأهلي إلا أن دوري روشن السعودي نجح في ترسيخ قناعة خاصة في نفس أحد نجوم ثورة ميركاتو صيف عام 2023. (طالع التفاصيل)

الموضوع يُستكمل بالأسفل

"لا يوجد لاعب عاطل بعد الآن" .. مفاجأة تاريخية من رابطة السعوديين!

قرر مجلس إدارة رابطة لاعبي كرة القدم السعوديين، تنظيم مبادرة تاريخية تجاه اللاعبين غير المقيدين للأندية، في الموسم الصيفي المقبل. (طالع التفاصيل)

"لا يريدون رحيله ولكن" .. تردد داخل برشلونة يعيد الآمال السعودية في صفقة رافينيا!

لا يزال ملف صفقة البرازيلي رافينيا، جناح فريق الكرة بنادي برشلونة، يشهد الكثير من التطورات، رغم قرار المدير الفني الجديد، هانز فليك، بشأن فكرة رحيل اللاعب عن الكامب نو، في الميركاتو الصيفي المُقبل. (طالع التفاصيل)

"الأهلي يفكر في التراجع عن صفقة أوسيمين" .. المريسل يوجه مفاجأة كبرى لآرسنال وباريس سان جيرمان!

كشف الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل، عن مفاجأة كبرى بشأن صفقة الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين، بعد أنباء اقترابه من الانضمام إلى صفوف الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي المُقبل. (طالع التفاصيل)

"الكشف عن المتهم في الأزمة الخطيرة" .. تحذير من رحيل أبرز نجوم الأهلي

يبدو أن الأهلي السعودي، مُقبِل على أزمة خطيرة للغاية، خلال الفترة القادمة، في مختلف الألعاب الرياضية داخل النادي. (طالع التفاصيل)

"الصين خارج الصورة" .. تطورت جديدة في ملف استضافة كأس السوبر السعودي

لا يزال مكان إقامة النسخة القادمة من بطولة كأس السوبر السعودي، "لغزًا" يحير الجماهير، ويسيل الكثير من الحبر في وسائل الإعلام. (طالع التفاصيل)

جميع صفقات أندية دوري روشن السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2024

أصبح دوري روشن السعودي عامل جذب كبير للعديد من النجوم العالميين الذين ينشطون في المسابقة الأبرز في الشرق الأوسط، خاصة وأن الإثارة لا تتوقف في صفقات الدوري السعودي. (طالع التفاصيل)

"هدفنا البطولات" .. أحمد جنة يرفع راية التحدي قبل انتخابات الأهلي

أكد أحمد جنة المرشح على منصب رئيس النادي الأهلي، على أن هدف مجلسه الأساسي هو التتويج بالبطولات مؤكدًا على أن عمله لن يقتصر على كرة القدم فقط. (طالع التفاصيل)