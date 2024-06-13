"لا يريدون رحيله ولكن" .. تردد داخل برشلونة يعيد الآمال السعودية في صفقة رافينيا!

اللاعب يرفض الرحيل ولكن برشلونة قد يفكر في انتقاله إلى السعودية..

لا يزال ملف صفقة البرازيلي رافينيا، جناح فريق الكرة بنادي برشلونة، يشهد الكثير من التطورات، رغم قرار المدير الفني الجديد، هانز فليك، بشأن فكرة رحيل اللاعب عن الكامب نو، في الميركاتو الصيفي المُقبل.

وأبلغ فليك، الذي تولى مؤخرًا تدريب برشلونة، خلفًا للإسباني تشافي هيرنانديز، رفضه فكرة رحيل رافينيا، والذي لاقى اهتمامًا كبيرًا للتعاقد معه من أندية دوري روشن السعودي.

وأفادت صحيفة "سبورت" الكتالونية، بأن هناك أندية سعودية مستعدة لدفع أكثر من 80 مليون يورو لحسم صفقة رافينيا، إلا أن المدير الرياضي ديكو، يعلم أن البرازيلي - نفسه - لا يرغب في الرحيل عن برشلونة، كما أن النادي يرغب في بقائه خلال المرحلة المُقبلة، علمًا بأنه يرتبط بعقد مع النادي حتى يونيو 2027.

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في المقابل، أوضح التقرير أن ديكو لا يريد إجبار رافينيا على الموافقة على الرحيل عن برشلونة، ولكن إذا لم يغادر البرازيلي، فإن العملاق الكتالوني لن يتمكن من التوقيع مع جناح رفيع المستوى، لمشروعه الجديد.

وتأكد عدم نية برشلونة في الاستغناء عن المدافع أراوخو أو لاعب الوسط كوندي، الذي يتلقى عروضًا صيفية، فيما يرى الجهاز الفني والإدارة الرياضية، بأن الخط الهجومي لبرشلونة يحتاج إلى التحسن بشكل كبير، ومن المهم أن يتم التعاقد مع جناح أيسر، ولكن هذا الأمر يعني أن رافينيا لن تكون له مساحة في التشكيل الأساسي، وسيكون مرشحًا للبيع، على الرغم من أن اللاعب أبلغ النادي، قبل مغادرته للمشاركة في كوبا أمريكا مع منتخب البرازيل، بأنه لا ينوي المغادرة.

ومع توجه برشلونة نحو التفكير في الاستغناء عن لاعبه رافينيا، فإن البلوجرانا قرر الإبقاء على العروض السعودية مجمدة، لمعرفة كيفية تطور العناصر الأخرى في المنطقة الهجومية، قبل اتخاذ القرار خلال شهر يوليو المقبل.

وحدد التقرير أسماء للاعبين تأكد بقاؤهم مع برشلونة في الموسم المُقبل، وهو ليفاندوفسكي ولامين يامال، وجواو فيليكس، إذا تم الاتفاق مع أتلتيكو مدريد، ولكن فيران توريس وأنسو فاتي وفيتور روكي ورافينيا لا يزالون قيد الدراسة.

وبشأن رافينيا، فإن هناك رأيًا في النادي، بأنه سيكون من الجيد، قبول عرض بمبلغ مليون دولار للتعاقد مع نيكو ويليامز، وسيجلب برشلونة لاعبًا أصغر سنًا، قادر على اللعب (1 ضد 1)، ولكن إذا لم يغادر رافينيا، فسيكون من المستحيل إبرام هذه العملية.