ضرب بالأندية الإيطالية عرض الحائط .. نجم الأهلي يرفض الرحيل أمام مغريات القارة العجوز

السعودية تتفوق على إيطاليا في عيون نجم الأهلي..

رغم أن الباب مفتوح أمامه للعودة من جديد للقارة العجوز والرحيل عن الأهلي إلا أن دوري روشن السعودي نجح في ترسيخ قناعة خاصة في نفس أحد نجوم ثورة ميركاتو صيف عام 2023.

الحديث هنا عن الإيفواري فرانك كيسييه؛ نجم وسط الراقي، الذي كان قد انضم له في الصيف الماضي قادمًا من برشلونة الإسباني.

فوفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية هناك عدة أندية إيطالية ترغب في الظفر بخدمات الإيفواري في الصيف الجاري وإعادته للقارة العجوز من جديد إلا أن الأمر مرفوض بالنسبة للاعب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت "الرياضية" أن اتصالات شفهية قد تمت بالفعل من جانب الإيطاليين لاستطلاع رأي اللاعب قبل اتخاذ خطوات جادة في الصفقة، لكن كيسييه أكد رغبته في مواصلة مشواره مع قلعة الكؤوس والممتد لعامين مقبلين.

الصحيفة السعودية أكدت كذلك أن هناك رغبة من مسؤولي الأهلي لتجديد عقد لاعب الوسط، بعد المستوى الرائع الذي قدمه طوال الموسم المنقضي على أن تتضح الصورة خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن صاحب الـ27 عامًا شارك في 33 مباراة مع الراقي في مختلف بطولات الموسم الماضي، سجل خلالها عشرة أهداف وصنع أربعة آخرين.