أخبار الأهلي اليوم | أمارال يثير الجدل حول خلافه مع بيتسو موسيماني وعرض مفاجئ لعمر السومة

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الخميس الموافق الـ18 من مايو 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الخميس، الموافق الـ18 من مايو 2023، وما يدور حول الفريق.

أكد الأمر ولكن .. الزمالك يرد على شائعات تولي موسيماني تدريبه

اقتربت رحلة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مع النادي الأهلي من نهايتها، بعدما نجح في قيادة الفريق للعودة إلى دوري روشن للمحترفين، وسط أنباء عن اقترابه من تدريب نادي الزمالك المصري، فما حقيقة الأمر؟ (طالع التفاصيل)

وصول السومة لجدة

وصل السوري عمر السومة؛ مهاجم الأهلي، بالأمس، إلى جدة، بعد نهاية فترة إعارته للعربي القطري.

وجاءت عودة العقيد في ظل بقاء موسم وحيد في عقده مع الراقي، على أن يجتمع بمسؤولي النادي خلال الأيام القليلة المقبلة، لتحديد مصيره سواء بالبقاء أو الرحيل.

جدير بالذكر أن السومة اختتم موسمه مع الفريق القطري بالتتويج بكأس أمير قطر على حساب الدحيل.

فيديو | رسالة جديدة لموسيماني؟ أمارال يستعين بأغنية "ويجز"

يبدو أنه ما زالت الأجواء متوترة بين المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، والبرازيلي ماركوس أمارال محترف الفريق، على الرغم من اقتراب الموسم من نهايته! (طالع التفاصيل)

فيديو | سخرية واستهزاء من الأهلي؟ محمد نور يُحرج حسين عبد الغني

على الرغم من حسم الأهلي للصعود إلى دوري روشن للمحترفين مرة أخرى، إلا أن الفريق لم يسلم حتى الآن من السخرية، ولكن هل قصد محمد نور أسطورة الاتحاد السخرية منه؟ (طالع التفاصيل)

ليس الهلال أو النصر .. نادٍ سعودي مفاجئ يريد عمر السومة من الأهلي

على مدار عدة سنوات، ارتبط اسم النجم السوري الكبير عمر السومة، بـ"الانتقال" إلى الهلال أو النصر، حال رحيله نهائيًا، عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لكن هذه المرة لديه عرض مفاجئ. (طالع التفاصيل)

المطرود ومثير الأزمات .. من الأنسب لخلافة موسيماني في الأهلي؟

من هم المدربين الأنسب لخلافة بيتسو موسيماني، لتدريب الأهلي بداية من الموسم المقبل؟ هذا ما نستعرضه خلال هذا التقرير. (طالع التفاصيل)

كم نقطة يحتاجها الأهلي للفوز بدوري يلو؟

الراقي ضمن بالفعل العودة إلى دوري روشن السعودي، وعينه الآن على تحقيق لقب دوري يلو. (طالع التفاصيل)