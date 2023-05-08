كم نقطة يحتاجها الأهلي للفوز بدوري يلو 2022-23؟ والعودة إلى دوري روشن السعودي؟

الراقي في الطريق الصحيح للعودة إلى دوري روشن السعودي...

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تشتد الإثارة والمتعة في دوري يلو موسم 2022-23، ولم تتبق إلا جولات يسيرة ويتم الإعلان عن بطل الدوري الذي يتصدره الأهلي في الوقت الحالي.

ومع دخول دوري يلو الرمق الأخير، يطمح الأهلي إلى مواصلة تصدره للترتيب من أجل تحقيق اللقب، مع العودة إلى دوري روشن السعودي من جديد في الموسم المقبل.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على كم عدد النقاط التي يحتاجها الأهلي للصعود إلى دوري روشن، والفوز بدوري يلو.

جدول ترتيب دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023

الترتيب الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفارق النقاط 1 الأهلي 30 19 8 3 45 22 +23 65 2 الأخدود 30 19 5 6 54 28 +26 62 3 الرياض 31 18 5 8 49 33 +16 59 4 الحزم 30 17 7 6 50 27 +23 58 5 الفيصلي 30 14 9 7 38 28 +10 51 6 العربي 30 11 10 9 36 37 -1 43 7 الخلود 30 11 7 12 29 25 +4 40 8 الجبلين 31 9 12 10 41 40 1 39 9 أحد 31 9 12 10 27 34 -7 39 10 هجر 31 10 9 12 35 39 -4 39 11 العروبة 31 10 7 14 33 37 -4 37 12 العين 30 10 6 14 30 38 -8 36 13 القادسية 30 8 10 12 23 30 -7 34 14 جدة 30 9 6 15 28 35 -7 33 15 القيصومة 30 6 15 9 30 39 -9 33 16 نجران 30 7 9 14 29 46 -17 30 17 الساحل 30 5 11 14 28 42 -14 26 18 الشعلة 31 3 8 20 19 44 -25 17

كم نقطة يحتاجها الأهلي للصعود إلى الدوري السعودي؟

يتبقى للأهلي أربع مباريات حتى نهاية المسابقة، ويتصدر ترتيب الدوري حاليًا برصيد 65 نقطة، جمعهم من الفوز في 19 مباراة والتعادل في 8 وخسارة ثلاث مباريات.

ولذلك ضمن الأهلي التأهل والعودة إلى دوري روشن السعودي مرة أخرى بعد هبوطه الموسم الماضي، لتعود القلعة لمكانها الطبيعي.

كم نقطة يحتاجها الأهلي للفوز بدوري يلو 2022-23؟

كما ذكرنا سابقًا فإن الأهلي لديه أربع مباريات حتى نهاية الدوري، وفي رصيده 65 نقطة، ويحتاج الراقي إلى الوصول للنقطة 75 لضمان الفوز بالبطولة، بشكل رسمي دون النظر إلى نتائج المنافسين.

هذا يعني أن الأهلي بحاجة إلى 10 نقاط للفوز بدوري يلو 2022-23 بشكل رسمي، آي يكفيه الفوز في ثلاثة مباريات فقط والتعادل في مباراة وحيدة.

ما هي المباريات المتبقية للأهلي في دوري يلو 2023؟

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 26 الأهلي - الفيصلي السبت 15 أبريل 2023،

22:00 السعودية، 21:00 مصر 2-2 الأمير عبد الله الفيصل 29 الساحل - الأهلي الإثنين 24 أبريل 2023،

20:40 السعودية، 19:40 مصر 3-1 استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية 30 هجر - الأهلي الأربعاء 3 مايو 2023،

20:15 السعودية ومصر 2-1 ملعب نادي هجر 31 الأهلي - العربي الثلاثاء 9 مايو 2023،

20:45 السعودية ومصر - الأمير عبد الله الفيصل 32 الشعلة - الأهلي الأربعاء 17 مايو 2023،

20:20 السعودية ومصر - ملعب نادي الشعلة 33 الأهلي - القادسية الثلاثاء 23 مايو 2023،

21:00 السعودية ومصر - الأمير عبد الله الفيصل 34 الحزم - الأهلي الإثنين 29 مايو 2023،

21:00 السعودية ومصر - ملعب نادي الحزم

Shahid