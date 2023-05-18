أكد الأمر ولكن .. الزمالك يرد على شائعات تولي موسيماني تدريبه

اقتربت رحلة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مع النادي الأهلي من نهايتها، بعدما نجح في قيادة الفريق للعودة إلى دوري روشن للمحترفين، وسط أنباء عن اقترابه من تدريب نادي الزمالك المصري.
وأعلن موسيماني عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي منذ أيام، عن إتمام مهمته مع النادي الأهلي، واقتراب رحيله عن الراقي. "اقرأ التفاصيل"
وأشارت صحيفة "كيك أوف" الجنوب إفريقية، إلى أن الزمالك قد يكون الوجهة المقبلة لبيتسو موسيماني المدير الفني الحالي للأهلي السعودي.
وأكد مصدر داخل نادي الزمالك لصحيفة "الوطن" المصرية، على أن موسيماني كان مرشحًا لتدريب الفريق الأبيض بالفعل في وقت سابق، ولكن تم إسناد المهمة للمدرب الكولومبي كارلوس أوسوريو.
وشدد مصدر الزمالك على أن أوسوريو مستمر مع الفريق الأبيض، ولا نية لرحيله خلال الوقت الحالي، على الرغم من استمرار تراجع نتائج ومستوى الفريق معه.
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