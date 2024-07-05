أخبار الأهلي اليوم | وعد الرئيس ورسالة إلى رياض محرز .. وحقيقة إيقاف ديميرال أمام الهلال

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة الموافق الخامس من يوليو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الجمعة الموافق الخامس من يوليو 2024م، وما يدور حول الفريق.

في ظل شائعات رحيله .. رسالة "خاصة" من الأهلي إلى رياض محرز

وجّه النادي الأهلي السعودي، رسالة "خاصة" إلى ساحره الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم؛ في ظل الشائعات التي تلاحق اللاعب، في الفترة الماضية (طالع التفاصيل).

بعد أزمته في "يورو 2024" .. حقيقة إيقاف ميريح ديميرال مع الأهلي وغيابه عن كلاسيكو الهلال!

تلقى النجم التركي ميريح ديميرال، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، صدمة كبرى في بطولة كأس الأمم "يورو 2024"، التي تستضيفها ألمانيا على أراضيها، في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو (طالع التفاصيل).

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"استعدوا لهذا الأمر!" .. خالد العيسى يسعد جماهير الأهلي بعد فوزه بـ"الرئاسة" رسميًا

بشكل رسمي.. فاز خالد العيسى، مساء اليوم الخميس، برئاسة مجلس إدارة شركة النادي الأهلي "غير الربحية"؛ لمدة موسم رياضي آخر (طالع التفاصيل).

السعودية تعلن مواعيد كأس السوبر رسميًا .. والنصر يتحرك لـ"منع تكرار الأخطاء!"

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًا مواعيد بطولة السوبر السعودي التي من المقرر أن يُفتتح بها الموسم الجديد 2024-2025 (طالع التفاصيل).

حسم قراره .. مانويل نوير يرد على الانتقال إلى السعودية

رد مانويل نوير، حارس مرمى نادي بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا الأول لكرة القدم، على إمكانية الانتقال إلى الملاعب السعودية، خلال الفترة القادمة (طالع التفاصيل).

"إنتر وبرشلونة لن يقدرا على شرط مانشستر سيتي" .. ثنائي سعودي يتسابق من أجل ضم كانسيلو!

"لن تتمكن سوى الأندية السعودية من الوصول إليه"، هكذا تداول الإعلام العالمي موقف مانشستر سيتي من ظهيره البرتغالي جواو كانسيلو، العائد من الإعارة في صفوف برشلونة الإسباني، والعرض المالي الذي تنتظره إدارة النادي الإنجليزي (طالع التفاصيل).