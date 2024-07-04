السعودية تعلن مواعيد كأس السوبر رسميًا .. والنصر يتحرك لـ"منع تكرار الأخطاء!"

الهلال تُوج بلقب النسخة الأخيرة

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًا مواعيد بطولة السوبر السعودي التي من المقرر أن يُفتتح بها الموسم الجديد 2024-2025.

وكان من المقرر أن تُقام النسخة القادمة من السوبر في الصين، كما أقيمت النسخة الماضية في الإمارات، لكن خلافًا حول التفاصيل المالية للعقد أدت لإلغاء الاتفاق واتخاذ اتحاد الكرة لقرار بإقامة البطولة في مدينة أبها.

وأعلن الاتحاد السعودي أن البطولة ستُقام خلال الفترة من 13 إلى 17 أغسطس القادم، حيث ستُقام المباراة الأولى بين الهلال والأهلي يوم الـ13 من أغسطس، وبعد 24 ساعة ستلعب مواجهة النصر والتعاون، فيما ستُلعب المباراة النهائية بين الفائزين يوم 17 من نفس الشهر، وستُلعب جميع المباريات على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها.

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من جانبه، اتخذ النصر قرارًا صارمًا بشأن مبارياته في السوبر السعودي، حسبما كشف الصحفي عبد العزيز العصيمي، حيث قررت الإدارة طلب حكام أجانب لمواجهة التعاون ومن ثم للمباراة النهائية حال التأهل لها، وذلك منعًا لتكرار أخطاء الموسم الماضي على حد قول العصيمي.

يُشار إلى أن الهلال تُوج بلقب النسخة الأخيرة في أبو ظبي، بعدما هزم الاتحاد في نصف النهائي والنصر في المباراة النهائية.