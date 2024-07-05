في ظل شائعات رحيله .. رسالة "خاصة" من الأهلي إلى رياض محرز

ماذا قال الأهلي عن رياض محرز؟..

وجّه النادي الأهلي السعودي، رسالة "خاصة" إلى ساحره الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم؛ في ظل الشائعات التي تلاحق اللاعب، في الفترة الماضية.

شائعات ترددت بشأن إمكانية رحيل محرز "33 سنة"، عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال صيف العام الحالي؛ خاصة أن اللاعب تلقى انتقادات عنيفة من قطاع جماهيري كبير.

وفي ظل كل هذه الشائعات.. تغزل الراقي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، في الساحر الجزائري وإمكانياته الكبيرة مع الكرة.

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وعلق الأهلي على فيديو نشره الحساب الرسمي للرابطة السعودية المحترفة، يظهر تحكم اللاعب الرائع في الكرة؛ قائلًا: "رياض دائمًا الأفضل".

وهذه الرسالة؛ ربما تكون تأكيدًا جديدًا على ثقة الإدارة الأهلاوية في إمكانيات رياض محرز، وعدم التفكير في "الاستغناء" عنه؛ كما تردد في بعض وسائل الإعلام، خاصة الجزائرية.

جدير بالذكر أن محرز انضم إلى الأهلي في صيف 2023، قادمًا من العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي؛ حيث سجل 12 هدفًا وصنع 14 آخرين، خلال 33 مباراة رسمية.