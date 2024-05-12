أخبار الأهلي اليوم | مناشدة لاتحاد المسحل لإنقاذ الراقي من يد الكاس وملاحقة الشباب خارج الملعب

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد الموافق الـ12 من مايو 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الأحد الموافق الـ12 من مايو 2024م، وما يدور حول الفريق.

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بأكثر طريقة توجعه .. الأهلي يلاحق الشباب خارج الملعب بعد هزيمته داخله

لم يكتف الأهلي بهزيمة الشباب أمس السبت، داخل أرض الملعب، وقرر رد السخرية له بعدما قد فعل الأخير قبل المباراة. (طالع التفاصيل)

روح الأهلي في يد اتحاد الكرة .. قانوني يقدم حيلة لإنقاذ الراقي من الحرمان من التعاقد بالصيف

مع اقتراب كل سوق انتقالات في السنوات الأخيرة لا صوت يعلو فوق سؤال "هل يقدر الأهلي على إبرام تعاقدات أم أنه سيُحرم؟!"، وهذا هو الوضع حاليًا كذلك. (طالع التفاصيل)

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"كريستيانو رونالدو السبب" .. ميريح ديميرال يفجر مفاجأة بشأن انتقاله للأهلي

كشف المدافع التركي ميريح ديميرال، لاعب النادي الأهلي عن مفاجأة بشأن موافقته للعب في صفوف الراقي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023. (طالع التفاصيل)

"سوء تقدير منه" .. مدرب الشباب يتهم الحكم بالتسبب في الخسارة من الأهلي!

يرى المدرب البرتغالي فيتور بيريرا المدير الفني لفريق نادي الشباب، أن القرارات التحكيمية هي السبب في هزيمة فريقه أمام الأهلي، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت. (طالع التفاصيل)

يايسله يدافع عن فيرمينو.. ويرد على غضب محرز بعد تبديله أمام الشباب!

أعرب الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، عن فخره بأداء اللاعبين في مباراة الشباب، خاصة بعد استقبال هدفٍ من المنافس، واصفًا إياهم بأنهم قدموا "شراسة كبيرة". (طالع التفاصيل)

الأهلي ضد الشباب | لا تلتفت إلى رياض محرز يا ماتياس يايسله .. وبدأنا مشوار البطولات الآن!

فرض المدرب الألماني ماتياس يايسله كلمته على الجميع، وأثبت أنه الأحق بالاستمرار في منصبه كمدرب للأهلي، وليس الرحيل والتعاقد مع مدرب آخر كما يُريد البعض، بعد أن وصل الفريق إلى مستوى أكثر من رائع. (طالع التفاصيل)

"سخر بتغريدة الأندية الصاعدة" .. إعلامي أهلاوي يثأر من الشباب بعد ريمونتادا الكلاسيكو!

بعنوان الثأر، رد الإعلامي الرياضي وليد سعيد، المقرّب من البيت الأهلاوي، على الرسالة الساخرة التي نشرها نادي الشباب، قبل مباراة الكلاسيكو في دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

"لا يستطيع المشي!" .. إصابة قوية تهدد بانتهاء موسم نجم الأهلي في قمة الشباب

أصبح الفرنسي آلان سان ماكسيمين، جناح فريق الكرة بالنادي الأهلي، مهددًا بالغياب عن مباريات الفريق حتى نهاية الموسم الجاري، بعد تعرضه لإصابة قوية في مباراة الشباب. (طالع التفاصيل)

اعترض على تبديله وكرر ما فعله عمر السومة .. رياض محرز يخطف الأنظار بلقاء الأهلي والشباب

تألق النجم الجزائري رياض محرز، خلال مباراة فريقه الأهلي ضد الشباب، حيث نجح في خطف الأنظار له، واستطاع أن يصنع هدفًا وقدم غيرها الكثير. (طالع التفاصيل)

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