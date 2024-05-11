يايسله يدافع عن فيرمينو.. ويرد على غضب محرز بعد تبديله أمام الشباب!

ماذا قال يايسله عن ريمونتادا الأهلي أمام الشباب؟

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أعرب الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، عن فخره بأداء اللاعبين في مباراة الشباب، خاصة بعد استقبال هدفٍ من المنافس، واصفًا إياهم بأنهم قدموا "شراسة كبيرة".

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وقلب الأهلي تأخره بهدف، إلى فوز على مضيفه الشباب بنتيجة (2-1)، في قمة الجولة 31 من مسابقة دوري روشن السعودي، والتي أقيمت على ملعب الشباب في الرياض.

وقال يايسله، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، إنه قدم إلى الأهلي من أجل مشروع طويل المدى، مبينًا أن جني ثمار المشروع يحتاج للوقت، والفريق على الطريق الصحيح.

وكشف يايسله عن رأيه إزاء خروج الجزائري رياض محرز غاضبًا أثناء تبديله، في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، قائلًا "لم أشاهد، إن رياض غادر مباشرة بعد اللقاء، وقمت بتهنئة جميع اللاعبين، والتبديل كان من أجل الفريق، وسعيد بتحقيق الانتصار".

ووجه الألماني رسالة دفاعية عن مهاجم الأهلي، البرازيلي روبرتو فيرمينو، والذي لاقى انتقادات واسعة من قِبل جماهير الراقي خلال الموسم، خاصة في الدور الأول، قائلًا "فيرمينو تعرض لانتقادات منكم كإعلاميين طيلة فترات الموسم، ولا ننسى أنه قدم أداءً رائعًا، وأنا سعيد به".

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وقدم يايسله الشكر للجماهير الأهلاوية على حضورها المؤثر مع الفريق الذي حقق انتصارًا مهمًا خارج قواعده، في سبيل الحفاظ على مقعده في المركز الثالث، في ترتيب دوري روشن السعودي، والمؤهل إلى بطولة دوري النخبة الآسيوي في الموسم المقبل، حيث رفع الأهلي رصيده إلى 58 نقطة.

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