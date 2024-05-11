"سوء تقدير منه" .. مدرب الشباب يتهم الحكم بالتسبب في الخسارة من الأهلي!

تعرف على ما قاله مدرب الشباب عن الهزيمة من الأهلي

SHAHID

يرى المدرب البرتغالي فيتور بيريرا المدير الفني لفريق نادي الشباب، أن القرارات التحكيمية هي السبب في هزيمة فريقه أمام الأهلي، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت.

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وخسر الشباب على يد الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بالجولة 31 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وقال بيريرا خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي كما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط" عقب المباراة: "من الطبيعي أن أناقش الحكم الرابع رفقة مساعدي، مع حماس مباراتنا ضد الأهلي".

وأضاف: "صحيح أن حكم المباراة أجنبي، ولكن لم تكن قراراته وتقديراته صحيحة في بعض اللحظات، فأنا لا أحب أن أرمي اللوم على الحكام، ومن وجهة نظري سوء تقدير من الحكم فقط".

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وعن مستقبله مع الشباب، قال بيريرا: "هدفنا الحصول على أفضل مركز في ترتيب الدوري، وبالنسبة للموسم القادم، سندرس الأمر، وأنا راضي على عمل اللاعبين والإدارة والنادي بشكل عام تطور بشكل كبير الفترة الماضية، وفي نهاية الموسم سنجلس مع الإدارة للتخطيط للموسم القادم".

SHAHID