أخبار الأهلي اليوم | مستقبل مورينيو، وأغلى زجاجتي مياه في تاريخ النادي

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 14 ديسمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 14 ديسمبر 2023

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أغلى زجاجتي مياه في تاريخ الأهلي!

كلفت زجاجتي مياه النادي الأهلي 40 ألف ريال سعودي، لتُصبحا أغلى علبتي مياه في تاريخ النادي.

القصة مفادها أن جمهور الفريق ألقى الزجاجتين على مضمار ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في المحالة خلال مواجهة الأهلي والرائد في الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

تلك المخالفة كلفت النادي غرامة كبيرة قدرها 40 ألف ريال سعودي فرضتها لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم نظرًا لأنها تكررت للمرة الثانية.

القرار الخاص باللقاء الذي انتهى سلبيًا غير قابل للاستئناف.

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