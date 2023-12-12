مدافع الأهلي: أشعر بالخجل!

كلمات قوية من نجم دوري روشن السعودي

لم يُفوت ميريح ديميرال مدافع الأهلي حادثة ضرب رئيس للحكم خليل أوموت ميلر في الدوري التركي دون تعليق، إذ أكد عبر حسابه الرسمي على منصة إكس شعوره بالخجل مما حدث.

كانت مباراة أنقرة جوجو وريزا سبور في الدوري التركي قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وقد شهدت في دقائقها الأخيرة عددًا من اللحظات المثيرة للجدل خاصة على المستوى التحكيمي.

فاروق كوكا رئيس نادي أنقرة جوجو فاجأ الجميع عقب نهاية المباراة بالنزول إلى أرض الملعب ومهاجمة الحكم وضربه، وقد سانده عدد من لاعبي الفريق واعتدوا على الحكم بضرب مبرح، بعد سقوطه على الأرض، ذلك قبل أن يتدخل الأمن ويُنقذه من بين أيديهم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ديميرال أكد أن الحكم لم يتعرض وحده للعنف بل الكرة التركية أجمع، مضيفًا "ليس فقط خليل أوموت ميلر هو الذي تعرض للكم والركل على الأرض في انتهاك لكرامة الإنسان، بل الكرة التركية أجمع".

تابع "إنه لأمر مخجل، كيف سينسى طفله هذا المشهد المخجل بينما هو يُراقب والده؟ الملاعب الخضراء يجب أن تكون المكان الذي يتحلى بالروح الرياضية والبهجة. أشعر بالخجل مما حدث".