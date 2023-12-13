فرصة ذهبية للأندية السعودية .. مفاجأة مدوية في عقد فاران مع مانشستر يونايتد!

هل نرى فاران في دوري روشن قريبًا؟

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يبدو أن الطريق أمام الأندية السعودية من أجل التعاقد مع النجم الفرنسي رافاييل فاران مدافع مانشستر يونايتد ممُهدًا، بعد أن تم الكشف عن مفاجأة مدوية في عقد اللاعب مع الشياطين الحمر.

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وارتبط اسم فاران بعدد من الأندية السعودية من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشفت صحيفة "ذا أثليتك" عن مفاجأة بشأن عقد فاران مع مانشستر، حيث أكدت على أن عقده سينتهي في صيف 2024 وليس 2025 كما أعلن النادي الإنجليزي!

وأوضحت الصحيفة أن عقد فاران يستمر حتى صيف 2024 بالإضافة إلى خيار التمديد لمدة عام إضافي، ولكن حتى الآن لم يتم تفعيل خيار التمديد.

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وأصبح الموقف الآن أن فاران سيكون لاعبًا حرًا في صيف 2024، وبالتالي سيحق له التفاوض والتعاقد مع أي فريق آخر خلال شتاء 2024، وهو ما يُمثل فرصة ذهبية أمام الأندية السعودية الراغبة في ضمه.

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