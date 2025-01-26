أخبار الأهلي اليوم | وفاة تفجع نجم الراقي الأسبق وماتياس يايسله يستبعد نجمه من مواجهة الرياض

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأحد الموافق الـ26 من يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم الأحد الموافق الـ26 من يناير 2025، وكل ما يدور حول الفريق.

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وفاة تفجع نجم الأهلي الأسبق

تلقى تيسير الجاسم؛ نجم الأهلي ونائب رئيسه الأسبق، نبأ وفاة شقيقه الأكبر "عبدالمحسن"، اليوم الأحد.

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وحرص وليد معاذ؛ رئيس قلعة الكؤوس السابق، والذي عمل جاسم نائبًا له خلال فترة اعتلائه كرسي الرئاسة في موسم الهبوط بدوري يلو 2022-2023، على تقديم واجب العزاء، إذ كتب عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله تعالى عبدالمحسن الجاسم تغمده الله بواسع رحمته خالص العزاء لأسرته واخي الغالي تيسير الجاسم على هذا المصاب إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى".

غياب نجم الأهلي أمام الرياض

قرر ماتياس يايسله؛ المدير الفني للأهلي، استبعاد لاعب الوسط البرازيلي أليسكاندر من قائمة مواجهة الليلة أمام الرياض.

الراقي من المقرر أن يستضيف الرياض في تمام الساعة السابعة إلا الربع من مساء الليلة بتوقيت مكة المكرمة، ضمن الجولة الـ17 من دوري روشن.

ولم يُكشف حتى الآن سبب غياب أليسكاندر عن المباراة رغم تألقه في اللقاءات التي شارك بها، وما إذا كانت آلام الحوض ضربته من جديد أم أن غيابه لأسباب فنية.

يذكر أن بعض التقارير تزعم أن البرازيلي يعاني من إصابة مزمنة في الحوض، وإن كان اللاعب نفى من قبل ذلك، بينما لم يخرج أي تصريح رسمي من الأهلي حول تلك المزاعم.

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