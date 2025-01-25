الأهلي يرفع مزاد علي البليهي .. "عرض أكبر من الهلال" ينذر بنسيانه وعد جورج جيسوس!

بعد دخوله الفترة الحرة مع الهلال..

رغم اقترابه من حسم التوقيع على عقود التجديد لنادي الهلال، إلا أن النادي الأهلي، قرر التدخل بقوة، من أجل تحويل مساره إلى جدة، في ظل دخوله الفترة الحرة، وانتهاء عقده في الصيف المُقبل.

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وأجرى البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للهلال، حديثًا خاصًا مع البليهي، خلال الساعات الماضية، لإقناع بتجديد عقده الهلال، حيث وعده بأنه سيعتمد عليه في قائمة الأزرق، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025، ما شجّع اللاعب على تجديد عقده الذي سيكون لمدة موسمين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وذكرت صحيفة "الرياضية"، أن إدارة شركة الأهلي قدمت عرضًا رسميًا إلى مدافع الهلال، لمدة موسمين، مقابل 11 مليون ريال في الموسم الواحد، وهو أكبر من العرض المُقدم من الهلال، بقيمة 9 ملايين ريال بالموسم، علمًا بأن البليهي طلب زيادة راتبه بعد اتفاق الطرفين في وقت سابق على حسم التجديد.

ويعد علي البليهي، عنصرًا أساسيًا في كتيبة المدير الفني جورج جيسوس، والذي قاد الأزرق للتتويج بثلاثية دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس الدرعية للسوبر، في الموسم الماضي، فضلًا عن تسجيل رقم قياسي في موسوعة جينيس، كصاحب أكبر رصيد من الانتصارات في تاريخ كرة القدم، برصيد 34 مباراة.

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ويستعد الهلال للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تستضيف الولايات المتحدة، نسختها الأولى بالنظام الحديث، بمشاركة 32 فريقًا، حيث أسفرت القرعة عن وقوعه في المجموعة الثامنة، أمام ريال مدريد الإسباني، باتشوكا المكسيكي، ريد بول سالزبورج النمساوي.