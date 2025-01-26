خاص | "الخلاف حول العقد ليس صحيحًا" .. مصدر في الأهلي يكشف حقيقة المفاوضات مع السد لضم أكرم عفيف

الراقي لم يبرم أي صفقة بالشتاء الجاري رغم مناشدات يايسله، فهل النجم القطري في الطريق؟

عدة أسماء ارتبطت بالانتقال للأهلي السعودي خلال الميركاتو الشتوي الجاري؛ إحداها أكرم عفيف؛ نجم السد والمنتخب القطري، لكن ما مدى صحة تلك المزاعم؟

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الإعلامي الرياضي عبدالعزيز القرني زعم أن الأهلي يرغب في استعارة النجم القطري في الشتاء الجاري ولمدة ستة أشهر فقط، مشيرًا إلى اللاعب اعترض على مدة العقد التوقيع لمدة ثلاثة أعوام أو أن يجدد عقده مع السد أولًا لسنوات طويلة ثم تتم إعارته للنادي السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

"فوتبول كو" تواصلت مع أحد المصادر في الأهلي لكشف حقيقة تلك المزاعم، وبدوره نفى كل ما يدور حول صفقة محتملة بين قلعة الكؤوس ونجم الزعيم القطري.

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وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"فوتبول كو": "كل ما تم تداوله عن دخول الأهلي في مفاوضات مع أكرم عفيف غير صحيح، ولم يكن هناك أي تواصل مع اللاعب".

وأضاف: "ما أشيع حول وجود اختلاف في مدة العقد ليس صحيحًا، لأنه كما أشرت شابقًا لم يدخل الأهلي من الأساس في مفاوضات مع عفيف حتى لو بصورة شفهية".

يذكر أن الراقي لم يبرم أي صفقة خلال الشتاء الجاري، في وقت ناشد به مدربه الألماني ماتياس يايسله المسؤولين لحاجة الفريق الماسة للاعبين جدد في أكثر من مركز، على رأسهم الجناح الأيسر.