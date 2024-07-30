أخبار الأهلي اليوم | لاعب الشباب يفتح الأبواب لضمه، وقرار متأخر من الهلال بشأن السوبر

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 30 يوليو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 30 يوليو 2024.

مباراة ودية تُجهز المستبعدين في الأهلي

اتفق الأهلي مع نادي جدة على إقامة مباراة ودية لفريقه الرديف والذي يضم حاليًا اللاعبين المستبعدين من معسكر الفريق الخارجي.

الأهلي كان قد استبعد عددًا من اللاعبين من السفر معه إلى النمسا حيث يُقيم معسكره الخارجي حتى السادس من أغسطس القادم، وأبرزهم الظهير المقدوني إزجان أليوسكي.

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الأهلي يُواجه الرياض اليوم

يخوض الأهلي مباراة ودية جديدة مساء اليوم في النمسا.

الفريق الجداوي سيلتقي مواطنه الرياض في إطار استعداداته لمواجهة الهلال في السوبر السعودي يوم 13 أغسطس القادم.

الهلال يُواجه الأهلي في نصف نهائي السوبر السعودي

أسابيع قليلة بقيت حتى انطلاق دوري روشن وبعض الخطوات مازالت لازمة في الميركاتو

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