أخبار الأهلي اليوم | كريم بنزيما "يستفز" رياض محرز .. وإصابة صادمة قبل ديربي الاتحاد

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الجمعة الموافق السادس من أكتوبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الجمعة الموافق السادس من أكتوبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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ليس ماكسيمان .. إصابة صادمة تضرب الأهلي قبل ديربي الاتحاد!

ضربة قوية تعرض لها ماتياس يايسله مدرب الأهلي السعودي، بإصابة أحد أهم اللاعبين بفريقه قبل الديربي المرتقب أمام الاتحاد ببطولة دوري روشن (طالع التفاصيل).

قبل ديربي جدة .. كريم بنزيما يستفز رياض محرز: لا يمكن مقارنة تجربتك بي ومواجهتك لا تقلقني!

تحدث الفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم الاتحاد السعودي، عن مواجهة الديربي المنتظرة أمام الأهلي، مؤكدًا أن أكثر شيء يقلقه في هذه المباراة هو فريقه، ولا يبالي بشؤون الراقي (طالع التفاصيل).

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وسط الغضب منه .. إدوارد ميندي يوجه رسالة لجمهور الأهلي قبل ديربي الاتحاد

يخوض السنغالي إدوارد ميندي؛ حارس مرمى الأهلي السعودي، أول ديربي له بقميص الراقي، عندما يلتقي بالاتحاد اليوم الجمعة، ولديه ما يقوله لجماهير ناديه (طالع التفاصيل).

قائد الأهلي السابق "واثق" من فوز الأهلي على الاتحاد.. ويطالب اللاعبين بهذا الأمر!

أعرب النجم المصري محمد عبد الشافي، قائد النادي الأهلي السعودي السابق، عن ثقته بفوز الراقي على فريق الاتحاد، مساء اليوم الجمعة، في ديربي جدة الكبير.

وقال عبد الشافي في تصريحات لصحيفة "الرياضية": "يجب أن يتحمل اللاعبين المسؤولية، ويقدمون أفضل ما لديهم؛ لأن الأهلي يحتاج لانتصار، يعيد له الثقة".

" نأمل أن يرى العالم ما نراه" .. رسائل بنزيما ورياض محرز ونجوم أوروبا بعد ترشح السعودية لاستضافة مونديال 2034

تفاعل عدد من نجوم العالم في دوري روشن السعودي مع إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم عزمه تقديم ملف ترشح بلاده لاستضافة كأس العالم 2034 (طالع التفاصيل).

ثورة المديرين .. مالديني يحسم قراره النهائي بخصوص العرض السعودي

ظهرت أنباء بخصوص عرض سعودي لباولو مالديني من أجل تولي منصب المدير الرياضي لأحد الأندية السعودية مجدداً في الساعات الماضية (طالع التفاصيل).

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