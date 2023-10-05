وسط الغضب منه .. إدوارد ميندي يوجه رسالة لجمهور الأهلي قبل ديربي الاتحاد

هل يتخلص الحارس السنغالي من أدائه السيئ في ديربي جدة؟

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يخوض السنغالي إدوارد ميندي؛ حارس مرمى الأهلي السعودي، أول ديربي له بقميص الراقي، عندما يلتقي بالاتحاد اليوم الجمعة، ولديه ما يقوله لجماهير ناديه.

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الراقي يحل ضيفًا على العميد، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم بتوقيت السعودية، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

وبشأن هذه المباراة، قال ميندي خلال تصريحات نقلتها صحيفة "اليوم": "ستكون مباراة رائعة، أتوقع جوًا ضخمًا، خاصةً وأنه أول ديربي لنا في جدة، نحتاج لنكون في أفضل حالاتنا، علينا تحقيق الفوز".

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جمهور الأهلي بشكل عام لا يثق في الحارس السنغالي، إذ استقبل 13 هدفًا خلال ثماني مباريات في الدوري حتى الآن، وهو ما عرضه للكثير من الانتقادات.

وفي الإطار نفسه، قال الإيفواري فرانك كيسييه؛ لاعب وسط الأهلي، للصحيفة نفسها: "سيكون ديربي ضخم، من الرائع أن نحقق الفوز به، لأن أسبوعنا مزدحم، فعلينا الاستعداد له بصورة جيدة".

يشار إلى أن العميد يدخل الديربي محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 19 نقطة، مبتعدًا عن الصدارة بفارق نقطة وحيدة، بينما يحل الراقي سادسًا بـ16 نقطة.

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