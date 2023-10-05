" نأمل أن يرى العالم ما نراه" .. رسائل بنزيما ورياض محرز ونجوم أوروبا بعد ترشح السعودية لاستضافة مونديال 2034

"واضح أننا اخترنا المكان المناسب" .. كيف تفاعل نجوم أوروبا مع ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034

تفاعل عدد من نجوم العالم في دوري روشن السعودي مع إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم عزمه تقديم ملف ترشح بلاده لاستضافة كأس العالم 2034.

الاتحاد الدولي لكرة القدم أوضح أن استقبال ملفات المترشحين للمونديال نسخة عام 2034 سينتهي بنهاية أكتوبر الجاري، وحتى الآن السعودية أول العازمين على الترشح مع دخول أستراليا لاحقًا.

هذا القرار قوبل بحفاوة كبيرة من نجوم أوروبا في المملكة، إذ كتب الفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم الاتحاد، عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "رائع! أخبار رائعة، المستقبل مشرق، أهنئ كافة أصدقائي وجمهور السعودي على هذا الإعلان الكبير، أعلم كم هم يحبون كرة القدم وما تعنيه هذه الخطوة بالنسبة لهم!، سيكون كأس عالم رائعًا".

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من جانبه، علق الجزائري رياض محرز؛ جناح الأهلي، معتزًا باختياره الانتقال للسعودية في الوقت المناسي: "ها نحن ذا .... من الواضح أننا في المكان المناسب، حاليًا وفي المستقبل. من الرائع أن نرى السعودية تسعى لاستضافة بطولة كبرى. أقابل الجماهير وأسمع أحاديثهم، أشعر بحبهم وشغفهم بكرة القدم، وآمل أن يرى العالم ما أراه أنا هنا".

وبالانتقال للنصر، حيث السنغالي ساديو ماني، فجاء رسالته: "الحمد لله المملكة العربية السعودية تستحق استضافة كأس العالم! لقد تمت مكافأة جميع الجهود التي بذلها هذا البلد النامي أخيرًا. الحمد لله".

وأخيرًا مع الإيطالي روبرتو مانشيني؛ المدير الفني لمنتخب السعودية: "لحظة فخر كبيرة لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل. أتذكر لحظة تحول الأحلام لحقيقة عندما استضافت إيطاليا كأس العالم 1990. فخور كوني جزء من رحلة السعودية".

يذكر أنه حال فوز ملف السعودية باستضافة الحدث العالمي ستكون البلد العربي الثالث الذي يحظى بهذا الشرف، إذ استضافت قطر نسخة 2022، وتستعد المغرب لاستضافة نسخة 2030 بالتعاون مع البرتغالي وإسبانيا، إذ أعلن الاتحاد الدولي "فيفا" فوز ملفهم بالاستضافة، أمس الأربعاء.