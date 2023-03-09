أخبار الأهلي اليوم | قميص كبير للجماهير .. وإشادة عمر السومة

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الخميس الموافق التاسع من مارس 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الخميس، الموافق التاسع من مارس 2023، وما يدور حول الفريق.

تصريح يشعل الأجواء .. جمهور الأهلي ينقسم حول حسين عبد الغني

تَصَدُر الأهلي لدوري يلو السعودي للدرجة الأولى تسبب في غضب البعض من حسين عبد الغني؛ لاعب الراقي الأسبق والمحلل الحالي في برنامج ملعب "SBC"، إثر تصريح قديم له. "اقرأ التفاصيل"

بعد لفتته الرائعة مع الأهلي .. عمر السومة يشيد بالشاب مراد خضري

يعد السوري عمر السومة؛ مهاجم الأهلي السعودي المعار للعربي القطري، مثل أعلى لغالبية اللاعبين الشباب في الراقي، وهو ما ظهر جليًا على اللاعب الشاب مراد خضري. "اقرأ التفاصيل"

"قميص كبير ومختلف" .. مقترح أهلاوي لتكريم الجماهير الداعمة

قدم الإعلامي الرياضي ضيف الله الصقر، مقترحًا إلى إدارة الأهلي برئاسة وليد معاذ، من أجل تكريم الجماهير الأهلاوية التي تدعم الفريق في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى. "اقرأ التفاصيل"

رسميًا .. الأهلي يتعاقد مع عبد الله عطيف

أعلن النادي الأهلي عن التعاقد مع عبد الله عطيف، لاعب وسط نادي الهلال، في صفقة انتقال حر، بعد دخوله الفترة الحرة في عقده خلال الوقت الحالي. "اقرأ التفاصيل"