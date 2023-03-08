رسميًا .. الأهلي يتعاقد مع عبد الله عطيف

لاعب الهلال انتقل إلى الأهلي رسميًا

أعلن النادي الأهلي عن التعاقد مع عبد الله عطيف، لاعب وسط نادي الهلال، في صفقة انتقال حر، بعد دخوله الفترة الحرة في عقده خلال الوقت الحالي.

وينتهي عقد عطيف مع نادي الهلال بنهاية الموسم الحالي، حيث دخل الفترة الحرة منذ شهر يناير، والتي تتيح له التفاوض والتوقيع لأي فريق آخر، دون العودة لإدارة ناديه.

ونشر حساب الأهلي عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، أكد خلالها على أنه تم إنهاء إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط الدولي عبد الله عطيف، في صفقة انتقال حر.

ولم يجد عطيف أي تحرك من جانب مسؤولي نادي الهلال خلال الفترة الماضية لتجديد عقده، الأمر الذي دفعه للنظر إلى العروض التي وصلت له، ليختار عرض الأهلي.

وبذلك يُعلن الأهلي عن أحدث صفقاته الصيفية، بعدما أعلن من قبل عن ضم سميحان النابت في صفقة انتقال حر من نادي التعاون.