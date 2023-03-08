بعد لفتته الرائعة مع الأهلي .. عمر السومة يشيد بالشاب مراد خضري

اللاعب الشاب قاد الأهلي بالأمس للفوز أمام نجران فاستحق دعم العقيد عمر السومة

يعد السوري عمر السومة؛ مهاجم الأهلي السعودي المعار للعربي القطري، مثل أعلى لغالبية اللاعبين الشباب في الراقي، وهو ما ظهر جليًا على اللاعب الشاب مراد خضري.

خضري قاد الراقي أمس الثلاثاء، للفوز أمام نجران بثنائية نظيفة، سجل منها هو الهدف الثاني، ضمن الجولة الـ24 من دوري يلو السعودي للدرجة الأولى.

وعقب إحراز اللاعب الشاب لهدفه احتفل على طريقة السومة، موجهًا التحية العسكرية للجماهير، كما كان يفعل العقيد، ثم قام بنشر الهدف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، موجهًا التحية للسوري.

السومة رد على لفتة خضري، إذ أشاد به، وكتب: "كفو ولعييييب"، محفزًا اللاعب الشاب على مواصلة التألق، خاصةً وأنه نال ثقة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني، في موسم صعب.

يذكر أن الأهلي يحتل حاليًا صدارة جدول ترتيب دوري يلو برصيد 52 نقطة متفوقًا بفارق نقطتين على أقرب منافسيه، مع بقاء عشر جولات على نهاية الموسم.