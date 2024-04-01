أخبار الأهلي اليوم | قرار رائع احترامًا لقدسية ليالي رمضان وخالد العيسى يستجيب لمناشدات الجماهير

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق الأول من أبريل 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الإثنين الموافق الأول من أبريل 2024م، وما يدور حول الفريق.

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"تيفو" الديربي

جهزت رابطة مشجعي الأهلي "تيفو" خاص لديربي الاتحاد، المقرر انطلاقه بعد قليل، ضمن الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي.

وسيحمل التيفو عبارة "قاتلوا من أجل الأهلي .. قاتلوا مثلما نقاتل"، لحث اللاعبين على التشبث بالمركز الثالث الذي يضمن للفريق المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة النخبة الآسيوية بعد غياب سنوات.

ويحتل الراقي المركز الثالث في جدول الترتيب حاليًا برصيد 48 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين على الاتحاد؛ صاحب المركز الرابع.

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لفتة رائعة احترامًا لشهر رمضان

اتخذت رابطة مشجعي الأهلي قرارًا رائعًا قبل ديربي الاتحاد، احترامًا لشهر رمضان المبارك، وتحديدًا الليالي العشر الأخيرة منه.

الصحفي الرياضي مشعل العتيبي أوضح أن الرابطة قررت عدم استخدام مكبرات الصوت في ديربي الليلة، والاكتفاء بالتشجيع الجماعي دون أي طبول أو إيقاعات.

تحذير للأهلي قبل الديربي

خرج الصحفي الرياضي غرم الله الزهراني محذرًا جمهور الأهلي من الخروج عن النص في ديربي الليلة، خاصةً من ناحية إلقاء زجاجات المياة تجاه الملعب، منعًا لتنفيذ تهديد لجنة الانضباط والأخلاق.

اللجنة كانت قد هددت الأهلي بالحرمان من جماهيره مباراة واحدة، حال تكرار م إلقاء الزجاجات على لاعبي الخصم، كما حدث أمام النصر في كلاسيكو الجولة الـ24 من دوري روشن.

وإن فعلت الجماهير الليلة التصرف نفسه، فهذا يعني خوض كلاسيكو الهلال في الجولة الـ28 في جدة دون حضور جماهير قلعة الكؤوس.

لفتة رائعة من جماهير الاتحاد

استقبلت جماهير الاتحاد، نظيرتها من الأهلي استقبالًا رائعًا في محيط ملعب الجوهرة المشعة، الذي يستضيف الديربي بين الفريقين بعد قليل، ضمن الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي.

وحرصت جماهير العميد على توزيع وجبات الإفطار على الجماهير الأهلاوية التي وصلت للاستاد مبكرًا، لدعم فريقها.

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