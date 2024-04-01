رفض الأهلي التعاقد مع بنزيما في يناير الماضي .. الرئيس يُوضح الحقيقة!

المهاجم الفرنسي لم يحظ بموسم جيد مع العميد وكان مرشحًا للرحيل في الانتقالات الشتوية

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أوضح خالد العيسى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهلي غير الربحية، حقيقة الأخبار التي تتحدث عن رفضه وناديه التعاقد مع مهاجم الاتحاد، كريم بنزيما، خلال سوق الانتقالات الشتوي الأخير.

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المهاجم الفرنسي لم يحظ بموسم جيد مع العميد، وقد كان على رأس المرشحين للرحيل خلال يناير الماضي، وارتبط فعلًا بعدة أندية أبرزها الأهلي والشباب وليون ومانشستر يونايتد، لكنه قرر في النهاية مواصلة رحلته مع النادي الجداوي.

العيسى سُئل من مراسل برنامج "دورينا غير" عن حقيقة عرض بنزيما على الأهلي ورفضهم إياه، وقد رفض الرئيس منح إجابة حاسمة بل اكتفى بالإشارة إلى أن هذا لم يحدث رسميًا أبدًا.

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إذ قال "لم يُعرض علينا التعاقد مع بنزيما بشكل رسمي، تحدث البعض عن عدم نجاح بنزيما مع الاتحاد وانتقاله لنادٍ آخر، وربما طُرح خيار الانتقال لأحد الأندية الثلاثة الأخرى، اللاعب لم يعرض علينا بشكل رسمي، قد يكون عُرض بطريقة أخرى في غير وجودي، لا أعلم".

الرئيس تحدث عن موسم الأهلي مشيرًا إلى أنه يُعد ناجحًا بالمقارنة مع ظروف الفريق وتجديد صفوفه بالكامل، موضحًا أن بعض المباريات خسرها الفريق وقد استحق الفوز وهو ما أثر على وضعه في جدول الترتيب.

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