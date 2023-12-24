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أخبار الأهلي اليوم | سر فراس البريكان، والصفقة التي ستزيد الأوجاع!

تامر أبو سيدو
Firas Al-Buraikan Ahli 2023-2024GOAL AR
الأهليدوري روشن السعودي

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 24 ديسمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 24 ديسمبر 2023

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