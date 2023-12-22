فراس البريكان يكشف .. سر نجاحه في "الإطاحة" بروبرتو فيرمينو من تشكيل الأهلي

رد شجاع من فراس البريكان على منافسته مع روبرتو فيرمينو

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كشف فراس البريكان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، عن سر "تفوقه" على زميله البرازيلي روبرتو فيرمينو، داخل قلعة الراقي.

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البريكان أصبح يلعب أساسيًا في تشكيل الأهلي، على حساب فيرمينو، الذي لم ينجح في هز شباك المنافسين، منذ الجولة الأول من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وقال البريكان في تصريحات مع شبكة قنوات "SSC"؛ بعد قيادته الراقي للفوز على الحزم (4-0)، مساء اليوم الجمعة، في الجولة 18 من مسابقة الدوري: "دائمًا ما يتردد أن اللاعب السعودي، لا يملك طموحًا أو رغبة في العمل الجاد".

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واعترف المهاجم الدولي السعودي، بصعوبة اشتراك اللاعب المحلي في مباريات فريقه، على حساب الأجنبي؛ خاصة مع قرار زيادة عدد المحترفين.

وعلى الرغم من ذلك.. شدد فراس البريكان، على أنه أثبت للجميع؛ بأنه بالعمل الجاد والطموح والرغبة، يستطيع أي لاعب سعودي، التفوق على "الأجنبي"، وإجلاسه على دكة البدلاء.

ووعد البريكان، جماهير النادي الأهلي، بمزيد من الأهداف خلال الفترة القادمة؛ من أجل مساعدة الفريق الأول لكرة القدم، على تحقيق الانتصارات.

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