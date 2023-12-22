"متهم بالاحتيال ومهدد بالإيقاف" .. السعودية ترصد 124 مليون ريال لضم نجم فلامنجو

صفقة مثيرة للجدل قد تنضم إلى دوري روشن السعودي للمحترفين

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رصدت المملكة العربية السعودية، اسمًا برازيليًا جديدًا؛ لضمه إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024".

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دوري روشن السعودي أصبح وجهة لأبرز نجوم العالم؛ خاصة بعد انتقال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في الشتاء الماضي.

ووفقًا للإعلامي الرياضي إكرام كونور، اليوم الجمعة، يُمكن أن ينتقل جابرييل باربوسا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنجو البرازيلي، إلى الملاعب السعودية.

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كونور كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن قيمة انتقال باربوسا المحتملة، إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، قد تتراوح بين 25 إلى 30 مليون يورو "124 مليون ريال سعودي".

جابرييل باربوسا البالغ من العمر 27 سنة، مهدد بـ"الإيقاف" 4 سنوات من الأساس؛ بعد توجيه المدعي العام للعدالة الرياضية في البرازيل، اتهامات له بـ"الاحتيال" وعرقلة بروتوكول الكشف عن المنشطات.

جدير بالذكر أن اللاعب الملقب باسم "جابيجول"، بدأ مسيرته الكروية مع العملاق البرازيلي سانتوس؛ كما مثّل ناديي إنتر الإيطالي وبنفيكا البرتغالي.

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