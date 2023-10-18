أخبار الأهلي اليوم | رياض محرز يسبب جدلًا في الجزائر وزميله في مانشستر سيتي يكشف عيب السعودية

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأربعاء الموافق الـ18 من أكتوبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الأربعاء، الموافق الـ18 من أكتوبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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ماكسيمين يعود

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن الفرنسي آلان سانت ماكسيمين؛ لاعب الأهلي، أصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات بشكل أساسي، بدءًا من مواجهة الوحدة المقبل، في الجولة العاشرة من دوري روشن.

الفرنسي كان قد أصيب بتمزق في العضلة الخلفية خلال مواجهة الاتفاق في الجولة الثامنة، ويغيب منذ ذلك الحين عن الملاعب.

ومن المقرر أن يحدد ماتياس يايسله؛ المدير الفني للراقي، موقف ماكسيمين من المشاركة أمام الوحدة، في 21 من أكتوبر الجاري.

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نيمار يغيب عن الكلاسيكو

تأكد غياب البرازيلي نيمار دا سيلفا؛ لاعب الهلال، عن الكلاسيكو المنتظر أمام الأهلي، والمحدد له 27 من أكتوبر الجاري، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

انتقال رياض محرز إلى الأهلي خاطئ.. لهذه الأسباب!

يصنف الساحر الجزائري رياض محرز، من ضمن أفضل الصفقات في الملاعب السعودية؛ ليس في صيف العام الحالي فقط، وإنما عبر التاريخ. (طالع التفاصيل)

"هو ليس نجم الجزائر!" .. رياض محرز يدفع جمال بلماضي للانفجار

حالة كبيرة من التوتر في الوسط الجزائري بعد التعادل بالأمس أمام مصر، دفعت جمال بلماضي؛ المدير الفني لمحاربي الصحراء، للانفعال خلال المؤتمر الصحفي، على إحدى الصحفيين. (طالع التفاصيل)

بعد مورينيو .. هذا المدرب العالمي في مفاوضات مع السعودية!

يبدو أن المملكة العربية السعودية، لم تكتفِ بضم النجوم العالميين فقط؛ حيث هناك توجه قوي للغاية، للتعاقد مع أبرز الأسماء، في عالم التدريب. (طالع التفاصيل)

من يفوز بالصفقة؟ .. تطورات مثيرة في مفاوضات السعودية مع مورينيو

في مفاجأة من العيار الثقيل.. بدأت المملكة العربية السعودية، مفاوضاتها مع المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، لقيادة أحد أندية دوري روشن للمحترفين. (طالع التفاصيل)

"كاشفًا العيب الأكبر بالنسبة له" .. رودري يرد رسميًا على الانتقال إلى السعودية

رد النجم الإسباني رودري هيرنانديز، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على "إمكانية" الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الفترة القادمة. (طالع التفاصيل)

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