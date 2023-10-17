انتقال رياض محرز إلى الأهلي خاطئ.. لهذه الأسباب!

لماذا انتقال رياض محرز إلى النادي الأهلي "خاطئ"؟

SHAHID

يصنف الساحر الجزائري رياض محرز، من ضمن أفضل الصفقات في الملاعب السعودية؛ ليس في صيف العام الحالي فقط، وإنما عبر التاريخ.

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محرز انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، في صيف العام الحالي، قادمًا من العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وفي هذا السياق.. اعتبر الإعلامي الرياضي عيد الثقيل، أن اختيار الساحر الجزائري لـ"الفريق الأهلاوي"، كان خاطئًا.

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وأشار الثقيل في تصريحات مع برنامج "كورة"، إلى أن النادي الأهلي، لم يساعد رياض محرز، على إظهار أفضل إمكانياته في الملاعب السعودية.

وأرجع عيد الثقيل، عدم ظهور إمكانيات اللاعب مع قلعة الراقي؛ إلى عدم تجانس عناصر الفريق، العائد مؤخرًا إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأضاف: "أيضًا.. المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، لا يزال يتعرف على إمكانيات لاعبي الأهلي، خاصة أن التعاقد معه، جاء متأخرًا".

وزعم الثقيل في نهاية حديثه، أن موهبة رياض محرز كانت ستنفجر، إذا انتقل إلى فريق سعودي آخر، أكثر انسجامًا واستقرارًا.

جدير بالذكر أن محرز، سجل 3 أهداف وصنع 4 آخرين، خلال 9 مباريات رسمية - حتى الآن -، مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

SHAHID