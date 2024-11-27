أخبار الأهلي اليوم | "لعب محرز بالحواري أتى بثماره" .. وحقيقة العرض الألماني لماتياس يايسله

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024.

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حسين عبد الغني: محرز يقدم مستوى جيد لأنه لعب بالحواري

عبر حسين عبد الغني نجم الأهلي السابق، عن إعجابه بمستوى النجم الجزائري رياض محرز مع الفريق خلال الوقت الحالي.

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وقال عبد الغني خلال تصريحات عبر برنامج "دورينا غير": "أنا سعيد بمستوى محرز، لو ندرى أن اللعب بالحواري سيجعله يقدم هذا المستوى، كان من زمان طالبناه يلعب هناك".

واختتم عبد الغني تصريحاته قائلًا: "فليلعب محرز كل يوم في الحواري طالما سيقدم هذا المستوى".

فريق ألماني يرد رسميًا .. حقيقة خطف ماتياس يايسله من الأهلي

من فترة إلى أخرى.. تتردد أنباء عن رحيل المدرب الألماني الشاب ماتياس يايسله، من القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي؛ سواء بسبب تراجع النتائج، أو حتى لتلقيه عروضًا أوروبية. "اقرأ التفاصيل"

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جدول مباريات وترتيب مجموعة منطقة غرب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة

يستعد عشاق الكرة الآسيوية، لبداية نسخة جديدة من دوري أبطال آسيا، بشكلها الجديد والذي يحمل اسم دوري أبطال آسيا للنخبة. "اقرأ التفاصيل"

ما طرق شراء وأسعار تذاكر مباريات الأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

ينتظر جمهور كرة القدم العربية والسعودية بشغف، بل ودون مبالغة، الكرة العالمية كلها، انطلاق مسابقة دوري روشن السعودي 2024-2025 بعد أن أصبحت الكرة السعودية من بين وجهات التشجيع الأبرز في العالم. "اقرأ التفاصيل"

بطلها لاعب أهلي جدة.. فضيحة جديدة للحكم الإنجليزي ديفيد كوت

يبدو أن فضائح الحكم الإنجليزي ديفيد كوت لم تنته، بعد نشر مقطع فيديو وهو يوجه عبارات مهينة لنادي ليفربول ومدربه السابق الألماني يورجن كلوب. "اقرأ التفاصيل"