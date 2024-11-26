فريق ألماني يرد رسميًا .. حقيقة خطف ماتياس يايسله من الأهلي

جماهير الأهلي تنقسم بين "مؤيد ومعارض" لماتياس يايسله..

من فترة إلى أخرى.. تتردد أنباء عن رحيل المدرب الألماني الشاب ماتياس يايسله، من القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي؛ سواء بسبب تراجع النتائج، أو حتى لتلقيه عروضًا أوروبية.

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ومن بين الأندية الأوروبية التي ارتبطت بالتعاقد مع يايسله البالغ من العمر 36 سنة؛ الفريق الألماني شتوتجارت، الذي يلعب في مسابقة دوري أبطال أوروبا، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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وتراجعت نتائج شتوتجارت، بالمقارنة مع العام الرياضي الماضي 2023-2024؛ حيث يحتل حاليًا المركز "التاسع" في الدوري الألماني، مع التواجد في الترتيب "السابع والعشرين" بمرحلة الدوري من مسابقة أبطال أوروبا.

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وبسبب هذا التراجع الكبير في النتائج؛ انتشرت تقارير عن رغبة الفريق الألماني في التعاقد مع يايسله، بدلًا من المدرب المحلي الآخر سيباستيان هونيس، الذي يرتبط بعقد معه حتى 30 يونيو 2027.

وفي هذا السياق.. كشف كريستيان جينتنر، المدير الرياضي لنادي شوتجارت الألماني، عن حقيقة التعاقد مع ماتياس يايسله؛ لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، بدلًا من هونيس.

جينتنر أشاد في تصريحات مع موقع "شوووت"، مساء اليوم الثلاثاء، بمسيرة يايسله التدريبية؛ خاصة بعد النجاحات التي حققها مع فريق رد بول سالزبورج النمساوي، قبل الانتقال إلى الملاعب السعودية من بوابة الأهلي.

وأضاف المدير الرياضي: "يايسله يرتبط بعقد مع الأهلي حاليًا؛ لكن.. نحن لا نعرف ماذا سيحدث في المستقبل!"؛ في تأكيد على عدم إغلاق الباب أمام التعاقد مع ماتياس، في الفترة القادمة.

وأعلن كريستيان جينتنر استمرار سيباستيان هونيس - الذي وصفه بالمدرب المميز -، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي شتوتجارت حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي؛ ومن ثم بحث إمكانية التعاقد مع مدرب آخر من عدمه.

جدير بالذكر أن ماتياس يايسله تولى القيادة الفنية للنادي الأهلي في صيف 2023، وبعقد حتى 30 يونيو من عام 2026؛ محققًا 30 انتصارًا مقابل 10 تعادلات و14 هزيمة، في 54 مباراة رسمية بمختلف المسابقات المحلية والخارجية.