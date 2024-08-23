تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعات منطقة غرب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة....

يستعد عشاق الكرة الآسيوية، لبداية نسخة جديدة من دوري أبطال آسيا، بشكلها الجديد والذي يحمل اسم دوري أبطال آسيا للنخبة.

بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، سيشارك فيها 24 فريقًا، مقسمين 12 فريقًا من الشرق، ومثلهم في الغرب.

ومن المنتظر أن سيشارك 10 فرق في مجموعة الشرق ومثلهم في الغرب بشكل مباشر، وسيشارك 4 فرق في الملحق يتأهل اثنين منهم للمجموعات، وفي دور المجموعات سيخوض كل فريق 4 مباريات على أرضة و4 خارج أرضه، ثم يتأهل 8 فرق إلى دور الـ 16 الذي يقام بنظام الذهاب والإياب، ومنه إلى ربع النهائي.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على مجموعات منطقة غرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025...

ما النظام الجديد لبطولة دوري أبطال آسيا 2024-2025 النخبة؟

ما القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

ستنقل مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 عبر العديد من القنوات، وأهمها كل من قناتي بي إن سبورتس عبر القناة المخصصة لدوري أبطال آسيا، وكذلك شبكة قنوات SSC السعودية.

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تقوم بإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.

كذلك يمكنك مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا من خارج السعودية عبر قنوات beIN Sports AFC، أما في الإمارات سيتم نقل البطولة عبر أبو ظبي الرياضية.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

ترتيب مجموعة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 - منطقة الغرب:

# الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه فارق نقاط 1 الهلال 0 0 0 0 0 0 0 0 2 النصر 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الأهلي 0 0 0 0 0 0 0 0 4 السد 0 0 0 0 0 0 0 0 5 الريان 0 0 0 0 0 0 0 0 6 الغرافة 0 0 0 0 0 0 0 0 7 برسبوليس 0 0 0 0 0 0 0 0 8 استقلال طهران 0 0 0 0 0 0 0 0 9 الوصل 0 0 0 0 0 0 0 0 10 العين 0 0 0 0 0 0 0 0 11 باختاكور 0 0 0 0 0 0 0 0 12 الشرطة 0 0 0 0 0 0 0 0

دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 (منطقة الغرب) - الجولة الأولى

المباراة الموعد النتيجة الملعب العين - السد الإثنين 16 سبتمبر 2024

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات - هزاع بن زايد الشرطة - النصر الإثنين 16 سبتمبر 2024 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات - كربلاء الوطني استقلال طهران - الغرافة الإثنين 16 سبتمبر 2024 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات - أزادي الأهلي - برسبوليس الإثنين 16 سبتمبر 2024 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات - الجوهرة المشعة باختاكور - الوصل الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات - بونيودكور الريان - الهلال الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات - أحمد بن علي

دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 (منطقة الغرب) - الجولة الثانية

المباراة الموعد النتيجة الملعب السد - استقلال طهران الإثنين 30 سبتمبر 2024

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات - جاسم بن حمد برسبوليس - باختاكور الإثنين 30 سبتمبر 2024 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات - أزادي الوصل - الأهلي الإثنين 30 سبتمبر 2024 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات - زعبيل النصر - الريان الإثنين 30 سبتمبر 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات - الأول بارك الهلال - الشرطة الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات - المملكة أرينا الغرافة - العين الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات - البيت

دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 (منطقة الغرب) - الجولة الثالثة

المباراة الموعد النتيجة الملعب الشرطة - باختاكور الإثنين 21 أكتوبر 2024

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات - كربلاء الدولي السد - برسبوليس الإثنين 21 أكتوبر 2024 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات - جاسم بن حمد العين - الهلال الإثنين 21 أكتوبر 2024 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات - هزاع بن زايد الريان - الأهلي الإثنين 21 أكتوبر 2024 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات - أحمد بن علي الغرافة - الوصل الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات - البيت استقلال طهران - النصر الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات - أزادي

دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 (منطقة الغرب) - الجولة الرابعة

المباراة الموعد النتيجة الملعب الوصل - السد الإثنين 4 نوفمبر 2024

17:00 السعودية، 18:00 الإمارات - زعبيل الأهلي - الشرطة الإثنين 4 نوفمبر 2024

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات - الجوهرة المشعة برسبوليس - الغرافة الإثنين 4 نوفمبر 2024

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات - أزادي الهلال - استقلال طهران الإثنين 4 نوفمبر 2024

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات - المملكة أرينا باختاكور - الريان الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات - بونيودكور النصر - العين الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات - الأول بارك

دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 (منطقة الغرب) - الجولة الخامسة

المباراة الموعد النتيجة الملعب العين - الأهلي الإثنين 25 نوفمبر 2024

17:00 السعودية، 18:00 الإمارات - هزاع بن زايد استقلال طهران - باختاكور الإثنين 25 نوفمبر 2024

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات - أزادي الغرافة - النصر الإثنين 25 نوفمبر 2024

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات - البيت الريان - برسبوليس الإثنين 25 نوفمبر 2024

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات - أحمد بن علي الشرطة - الوصل الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات - كربلاء الدولي السد - الهلال الثلاثاء 26 نوفمبر

2024 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات - جاسم بن حمد

دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 (منطقة الغرب) - الجولة السادسة

المباراة الموعد النتيجة الملعب برسبوليس - الشرطة الإثنين 2 ديسمبر 2024

17:00 السعودية، 18:00 الإمارات - أزادي الأهلي - استقلال طهران الإثنين 2 ديسمبر 2024 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات - الجوهرة المشعة الوصل - الريان الإثنين 2 ديسمبر 2024 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات - زعبيل النصر - السد الإثنين 2 ديسمبر 2024 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات - الأول بارك باختاكور - العين الثلاثاء 3 ديسمبر

2024 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات - بونيودكور الهلال - الغرافة الثلاثاء 3 ديسمبر

2024 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات - المملكة أرينا

دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 (منطقة الغرب) - الجولة السابعة

المباراة الموعد النتيجة الملعب العين - الريان الإثنين 3 فبراير 2025

17:00 السعودية، 18:00 الإمارات - هزاع بن زايد استقلال طهران - الشرطة الإثنين 3 فبراير 2025 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات - أزادي السد - الأهلي الإثنين 3 فبراير 2025 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات - جاسم بن حمد النصر - الوصل الإثنين 3 فبراير 2025 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات - الأول بارك الغرافة - باختاكور الثلاثاء 4 فبراير 2025 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات - البيت الهلال - برسبوليس الثلاثاء 4 فبراير 2025 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات - المملكة أرينا

دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 (منطقة الغرب) - الجولة الثامنة