أخبار الأهلي اليوم | رفض طلب إقالة يايسله .. والتوقيع مع هذا الثنائي العالمي قريبًا!

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأربعاء الموافق الـ29 من نوفمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الأربعاء الموافق الـ28 من نوفمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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الإعلان الرسمي اقترب .. صانع مجد تشيلسي على أبواب الأهلي

اقترب مجلس إدارة الأهلي السعودي، من حسم صفقة "إدارية" كبرى؛ ضمن خطة تطوير العمل في النادي، بما يتناسب مع ثورة المملكة، في القطاع الرياضي (طالع التفاصيل).

الأهلي يتخذ هذا القرار! .. "محاولة أخيرة لمنافسة الهلال والنصر"

اتخذ النادي الأهلي السعودي، قرارًا مهمًا؛ في محاولة أخيرة لمنافسة عملاقي الرياض الهلال والنصر، على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الموسم الحالي 2023-2024 (طالع التفاصيل).

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"الأفضل في العالم" يقترب من التوقيع مع الأهلي

أعلن الإعلامي الرياضي وليد سعيد، اختيار مجلس إدارة شركة الأهلي السعودي، الإيطالي فريدريك ماسارا؛ لتولي منصب المدير الرياضي في النادي، حيث من المنتظر توقيع العقود رسميًا، خلال الأيام القليلة القادمة.

ماسارا يملك خبرة إدارية كبرى في عالم الرياضية؛ حيث عمل مع عملاقي إيطاليا ميلان وروما، وحصل على جائزة "جلوب سوكر"، كأفضل مدير رياضي في العالم لعام 2022.

مفاجأة .. رفض طلب إدارة الأهلي بـ"إقالة" ماتياس يايسله

فجّر الإعلامي الرياضي سعيد أبو داهش، مفاجأة من العيار الثقيل، عن "مستقبل" المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي (طالع التفاصيل).

ضربة جديدة .. الأهلي يخسر لاعبه لفترة طويلة

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، ضربة جديدة، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، والذي يعاني فيه الراقي، من تذبذب كبير في الأداء (طالع التفاصيل).

موعد مباراة أبها والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

مباراة جديدة يطمح من خلالها الأهلي في السير بشكل أفضل في دوري روشن السعودي 2023-2024 بعد بداية متذبذبة بعض الشيء لكن تلتها بعض الاستفاقة، وسيطمح للخروج بنقاط المباراة كاملة أمام أبها عندما يحل عليه ضيفًا في الجولة الخامسة عشر من المسابقة (طالع التفاصيل).

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