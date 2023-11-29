الأهلي يتخذ هذا القرار! .. "محاولة أخيرة لمنافسة الهلال والنصر"

خطة النادي الأهلي في النصف الثاني من موسم 2023-2024

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اتخذ النادي الأهلي السعودي، قرارًا مهمًا؛ في محاولة أخيرة لمنافسة عملاقي الرياض الهلال والنصر، على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الموسم الحالي 2023-2024.

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الأهلي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 27 نقطة من 14 مباراة، وبفارق 11 نقطة عن الهلال "المتصدر"، و7 نقاط عن النصر "الوصيف".

ووفقًا للإعلامي الرياضي أحمد اللوقان، قررت الإدارة الأهلاوية، إقامة معسكر للفريق الأول لكرة القدم، في مدينة دبي الإماراتية، خلال فترة التوقف القادمة.

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اللوقان كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن معسكر الأهلي، سيمتد لفترة تتراوح بين 12 إلى 14 يومًا، يلعب خلالها الفريق الأول، من 3 لـ4 مباريات ودية.

وسيكون هذا المعسكر، تعويضًا لعدم خوض المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله، فترة إعداد مع الفريق الأهلاوي؛ حيث استلم المهمة، قبل انطلاق الموسم الحالي، مباشرة.

جدير بالذكر أن الأهلي بقيادة يايسله، كان قد ودع مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي، من دور ثمن النهائي.

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