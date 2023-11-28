مفاجأة .. رفض طلب إدارة الأهلي بـ"إقالة" ماتياس يايسله

مفاجأة جديدة عن ماتياس يايسله مع النادي الأهلي

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فجّر الإعلامي الرياضي سعيد أبو داهش، مفاجأة من العيار الثقيل، عن "مستقبل" المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي.

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الأهلي تعاقد مع يايسله، في مطلع الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ إلا أن الفريق الأول لكرة القدم، عانى من تذبذب كبير في النتائج، تحت قيادته؛ حيث يحتل المركز الثالث في دوري روشن السعودي للمحترفين، مع توديع كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور ثمن النهائي.

وفي هذا السياق.. كشف أبو داهش في تصريحات مع برنامج "الحصاد الرياضي"، عن أن الإدارة الأهلاوية، حاولت خلال الأيام الماضية، تبديل يايسله، والتعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.

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الإعلامي الرياضي أعلن رفض اللجنة الفنية في شركة النادي الأهلي، تغيير يايسله؛ حيث اعتبرت أن النتائج التي يحققها مع الفريق الأول، في الموسم الرياضي الحالي، طبيعية للغاية.

جدير بالذكر أن اللجان الفنية في شركات الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، أصبحت هي صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة في صفقات اللاعبين والمدربين؛ وذلك بعد الخصخصة، وانتقال 75% من أسهم هذا الرباعي، إلى صندوق الاستثمارات السعودي.

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