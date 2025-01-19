أخبار الأهلي اليوم | حقيقة اجتماع جدة لضم فينيسيوس .. وتورط يايسله في "رحيل" ماكسيمين بعد إعلان بقائه!

يرصد "جول" النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي، اليوم الأحد الموافق التاسع عشر من يناير 2025م، وكل ما يدور حول الفريق.
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الجمهور يرد بتبرئة المدرب .. الشنيف: يايسله هو المسؤول عن رحيل ماكسيمين
في الوقت الذي يشهد فيه النادي الأهلي حالة من الغليان بسبب النتائج السلبية وغياب الصفقات، كشف الإعلامي خالد الشنيف أن المدرب ماتياس يايسله هو المسؤول عن رحيل آلان سان ماكسيمين.
مسؤول سابق في الأهلي: أغلقوا النادي بوجه الجميع ورحيل صندوق الاستثمارات رفقة جورلي وكونجيرتون مطلبي!
انفجر خالد أبو راشد؛ عضو ذهبي وأمين المكتب التنفيذي بالأهلي سابقًا، في وجه مسؤولي قلعة الكؤوس من صندوق الاستثمارات العامة، بعد البيان الداعم للإدارة "المؤسسة الربحية" برئاسة لي كونجيرتون والمدير الرياضي رون جورلي.
ما القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
يطمح الأهلي لمواصلة مشواره في التقدم نحو المراكز المتقدم في مسابقة دوري روشن السعودي ولو أن الصدارة تبدو تتراوح بين الهلال والاتحاد لكن "الراقي" يريد التشبث بآماله كاملة.
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غرم العمري يفجرها: عرضت "نجمًا حرًا" على الأهلي ولي كونجيرتون تجاهلني!
هاجم غرم العمري؛ وكيل اللاعبين والناقد الرياضي، إدارة النادي الأهلي "المؤسسة الربحية"، مؤكدًا أن عمل الثنائي رون جورلي؛ الرئيس التنفيذي، ولي كونجيرتون؛ المدير الرياضي، غير واضح على الإطلاق، مطالبًا مسؤولي صندوق الاستثمارات العامة بالتدخل والعمل بالقرب من الإدارة.
ردًا على إعلان الأهلي التمسك به .. ماتياس يايسله يوجه رسالة للجماهير بعد تضحيتها بأليجري
كون الجمهور هو من أنقذ رقبته من تحت مقصلة إدارة النادي الأهلي، خرج المدرب الألماني ماتياس يايسله لتوجيه أول رسالة لهم بعد الإعلان رسميًا على استمراره على رأس القيادة الفنية للراقي.
"ضم فينيسيوس مسألة وقت!" .. ريال مدريد يرد على اجتماع جدة ورحيل نجمه إلى السعودية
قرر نادي ريال مدريد، الردّ على أنباء الاجتماع الذي دار بين فريق سعودي، ورئيس النادي فلورنتينو بيريز، في جدة، من أجل بحث انتقال النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم الملكي، إلى دوري روشن.
ريال مدريد على عرش "أفضل أندية العالم" .. الهلال يكتسح بطل آسيا وفريق عربي واحد يتفوق عليه!
أصدر الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم IFFHS، تصنيفه السنوي لأفضل فريق للرجال في العالم، خلال عام 2024، بتواجد 700 فريق في القائمة، بناءً على إحصاءات الفرق خلال الفترة منذ 1 يناير وحتى 31 ديسمبر.
ردًا على اقتراب أليجري .. الأهلي يخضع لثورة الجماهير حول مستقبل ماتياس يايسله!
كشف النادي الأهلي، عن قراره النهائي بشأن مصير الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في بيان رسمي، ردًا على أنباء اقترابه من الرحيل عن قلعة الراقي بشكل مفاجئ.