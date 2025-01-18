ردًا على اقتراب أليجري .. الأهلي يخضع لثورة الجماهير حول مستقبل ماتياس يايسله!

الأهلي يعلن مصير ماتياس يايسله في بيان رسمي..

كشف النادي الأهلي، عن قراره النهائي بشأن مصير الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في بيان رسمي، ردًا على أنباء اقترابه من الرحيل عن قلعة الراقي بشكل مفاجئ.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وذكرت تقارير بأن الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي، رون جورلي، والمدير الرياضي لي كونجيرتون، توصلا لاتفاق مع الإيطالي ماسيميليانو أليجري، ليصبح المدير الفني للراقي، بدءًا من الموسم المُقبل، على أن يتولى المدرب جابرييل تشيوفي، الذي يتواجد في مدينة ميلانو، قيادة الفريق، حتى نهاية الموسم الجاري، فضلًا عن كواليس صادمة تتعلق بالاتفاق مع المدربين الجديدين دون إبلاغ يايسله.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونشر المركز الإعلامي بالنادي الأهلي، بيانًا رسميًا عبر منصة (إكس)، قال فيه "ردًا على ما تم تداوله مؤخرًا من أخبار وتقارير إعلامية بشأن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، تؤكد شركة الأهلي أن المدرب الألماني ماتياس يايسله يواصل مهامه على رأس الجهاز الفني، مع استمرار الدعم الكامل من الإدارة لتحقيق تطلعات النادي وطموحاته المستقبلية".

ودعا الأهلي جماهيره نحو الاعتماد على القنوات الإعلامية الرسمية للنادي، في أي قرارات تتعلق بالجهاز الفني أو الجوانب الإدارية، كاشفًا عن جهود اللجنة التنفيذية للنادي، في استقطاب لاعبين جدد، وتجديد بعض عقود اللاعبين الحاليين خلال الفترة الشتوية، من أجل تعزيز قدرات الفريق وضمان تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية التي تليق باسم النادي وتدعم مكانته الرياضية.

يأتي ذلك بعد حالة عارمة من الغضب انتابت جماهير الأهلي من أجل ماتياس يايسله، فيما لاقت صورة اللافتة التي وضعتها رابطة Castillos أمام بوابة النادي، خلال الساعات الماضية، صدًا عالميًا، حيث حملت عبارة "كفاكم فشلًا .. ارحلوا"، في رسالة موجهة للإدارة، بداعي فشلها في دعم الفريق وتعزيز صفوفه، فضلًا عن أنباء إقالة المدرب، واعتباره ضحية لفشلها في تلبية احتياجات الفريق، وفق ما أوضحت الرابطة.

GOAL

ويحتل الأهلي المركز الخامس في جدول دوري روشن السعودي، برصيد 26 نقطة من 15 مباراة، فيما ضمن الراقي مقعدًا في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يحل وصيفًا لمجموعة الغرب برصيد 16 نقطة، بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر، قبل جولتين على نهاية مرحلة الدوري.