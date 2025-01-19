ردً على إعلان الأهلي التمسك به .. ماتياس يايسله يوجه رسالة للجماهير بعد تضحيتها بأليجري

الجمهور صاحب الفضل على المدرب الألماني أمام مخطط الإدارة..

كون الجمهور هو من أنقذ رقبته من تحت مقصلة إدارة النادي الأهلي، خرج المدرب الألماني ماتياس يايسله لتوجيه أول رسالة لهم بعد الإعلان رسميًا على استمراره على رأس القيادة الفنية للراقي.

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على الأيام الماضية، ترددت أنباء قوية عن اتفاق مسؤولي قلعة الكؤوس مع المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري لخلافة يايسله، لكن في نهاية الموسم الجاري، على أن تتم إقالة الأخير حاليًا ويتولى الإيطالي جابرييل تشيوفي المسؤولية مؤقتًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن جمهور الأهلي عارض تلك الخطوات بقوة، حتى قامت رابطة النادي بوضع لافتة على أسواره، كتبت عليها: "كفاكم فشلًا .. ارحلوا"، لتحميل الإدارة مسؤولية ما يحدث بالفريق نظرًا لعدم دعمه بالصفقات القوية، رافضين أن يدفع المدرب الألماني الثمن، وهو ما دفع الإدارة لإصدار بيان رسمي، أمس السبت، أعلنت خلاله استمرار يايسله في منصبه، نافيًا الاتفاق مع أي مدرب جديد.

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عقب كل تلك الأحداث، خرج الألماني الشاب للتعليق، إذ نشر صورة لجمهور الأهلي عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مع كتابة الجملة الشهيرة التي يرددها: "عبر الزمان سنمضي معًا" (بنطق عربي وحروف إنجليزية).

Matthias Jaissle IG

يذكر أن صاحب الـ36 عامًا كان قد تولى المسؤولية الفنية للأهلي في بداية الموسم الماضي، ليخوض معه 59 مباراة، فاز في 33 منها، وتعادل في 11، فيما خسر 15 لقاء آخر.

وفي الموسم الجاري، يسير الراقي بشكل جيد في بطولة النخبة الآسيوية، إذ حسم تأهله لدور الـ16، لكنه ودع بطولتي كأس خادم الحرمين الشريفين في الدور الأول بهزيمة مفاجئة أمام الجندل (2-1)، وكذلك كأس السوبر السعودي بالهزيمة أمام الهلال بركلات الترجيح (4-1) في نصف النهائي.