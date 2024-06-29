أخبار الأهلي اليوم | جنديان جديدان في كتيبة يايسله .. وسائق مجهول يحطم سيارة رياض محرز!

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم السبت الموافق التاسع والعشرين من يونيو 2024م، وما يدور حول الفريق.
الأهلي يكشف عن تعيينات جديدة في جهاز يايسله
أعلن النادي الأهلي عن تدعيم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة ماتياس يايسله، بعناصر جديدة، من أجل التحضير للموسم المُقبل.
وكشف الأهلي عن تعيين الإنجليزي جون فيرن، رئيسًا للعلاج الطبيعي، والويلزي دانييل نيسبيت رئيسًا لقسم الأداء، لينضما إلى جهاز يايسله، بعد الكشف عن تعيين النمساوي ألكساندر هاوزر مساعدًا للمدرب، خلال الساعات الماضية.
ويستعد الراقي للموسم الجديد، الذي يشهد مشاركة الفريق في مسابقات دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي، فضلًا عن بطولة دوري النخبة الآسيوية.
بعد جدل لا يتوقف .. موعد إخطار أندية دوري روشن بـ"ميزانيات الصيف"!
تستعد أندية دوري روشن السعودي، نحو التعرف على تفاصيل ميزانية التعاقدات الصيفية، في إطار الاستعداد للميركاتو الصيفي، الذي ينطلق في 18 يوليو المُقبل.
صورة | خسائر جديدة .. سيارة رياض محرز الفخمة تتعرض لـ"حادث مروري" والسائق مجهول
تعرضت سيارة الساحر الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، لـ"حادث مروري" في الساعات القليلة الماضية.
شقيق جارناتشو يرد على مزاعم انتقاله للهلال والأهلي .. ويحرض ضد زملائه في مانشستر يونايتد!
حسم روبرتو جارناتشو، شقيق أليخاندرو جارناتشو، لاعب مانشستر يونايتد، الجدل المثار حول موقف شقيقه من العروض السعودية المقدمة له.
تنفيذًا لشروط اتحاد الكرة .. أندية السعودية تطارد صفقة واعدة من الدوري الفرنسي!
تتحرك أندية الدوري السعودي بشكل مكثف في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، للتعاقد مع صفقات قوية، بينما تركز على ضم لاعبين من صغار السن.
"الأهلي يشبه أمريكا ولم أترشح للرئاسة بسبب صلاحيات الهلال" .. عبد الله بترجي يوجه رسائل نارية!
كشف عبد الله بترجي، رئيس الأهلي الأسبق، عن السر وراء أزمة إعادة انتخابات المؤسسة غير الربحية، وقراره بعدم الترشح لرئاسة النادي في المرحلة المُقبلة.
هل يوافق الأهلي؟ عرض تركي مفاجئ لضم ألان سان ماكسيمين
تلقى النادي الأهلي عرضًا من تركيا، لضم النجم الفرنسي ألان سان ماكسيمين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.