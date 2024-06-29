أخبار الأهلي اليوم | جنديان جديدان في كتيبة يايسله .. وسائق مجهول يحطم سيارة رياض محرز!

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم السبت الموافق 29 من يونيو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم السبت الموافق التاسع والعشرين من يونيو 2024م، وما يدور حول الفريق.

الأهلي يكشف عن تعيينات جديدة في جهاز يايسله

أعلن النادي الأهلي عن تدعيم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة ماتياس يايسله، بعناصر جديدة، من أجل التحضير للموسم المُقبل.

وكشف الأهلي عن تعيين الإنجليزي جون فيرن، رئيسًا للعلاج الطبيعي، والويلزي دانييل نيسبيت رئيسًا لقسم الأداء، لينضما إلى جهاز يايسله، بعد الكشف عن تعيين النمساوي ألكساندر هاوزر مساعدًا للمدرب، خلال الساعات الماضية.

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ويستعد الراقي للموسم الجديد، الذي يشهد مشاركة الفريق في مسابقات دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي، فضلًا عن بطولة دوري النخبة الآسيوية.

تستعد أندية دوري روشن السعودي، نحو التعرف على تفاصيل ميزانية التعاقدات الصيفية، في إطار الاستعداد للميركاتو الصيفي، الذي ينطلق في 18 يوليو المُقبل.

تعرضت سيارة الساحر الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، لـ"حادث مروري" في الساعات القليلة الماضية.

حسم روبرتو جارناتشو، شقيق أليخاندرو جارناتشو، لاعب مانشستر يونايتد، الجدل المثار حول موقف شقيقه من العروض السعودية المقدمة له.

تتحرك أندية الدوري السعودي بشكل مكثف في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، للتعاقد مع صفقات قوية، بينما تركز على ضم لاعبين من صغار السن.

كشف عبد الله بترجي، رئيس الأهلي الأسبق، عن السر وراء أزمة إعادة انتخابات المؤسسة غير الربحية، وقراره بعدم الترشح لرئاسة النادي في المرحلة المُقبلة.

تلقى النادي الأهلي عرضًا من تركيا، لضم النجم الفرنسي ألان سان ماكسيمين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.