خسائر كبيرة .. سيارة رياض محرز الفخمة تتعرض لـ"حادث مروري" والسائق مجهول

صدمة جديدة لرياض محرز..

تعرضت سيارة الساحر الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، لـ"حادث مروري" في الساعات القليلة الماضية.

محرز انتقل إلى الأهلي في صيف 2023، قادمًا من صفوف العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي؛ وفي عقد لمدة 3 سنوات، حتى 30 يونيو 2026.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، مساء اليوم الجمعة، تعرضت سيارة "أودي RS6" الفخمة، المملوكة للساحر الجزائري البالغ من العمر 33 سنة، لـ"حادث مروري" في مدينة شيشاير بالمملكة المتحدة، عصر الخميس.

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الصحيفة كشفت عن أن السيارة السوداء، التي تبلغ قيمتها 220 ألف جنيه إسترليني؛ تعرضت لخدوش كبيرة في الجناح الأمامي من جانب الراكب، بالإضافة إلى بعض الأضرار بالعجلة الأمامية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتضح - حتى الآن -، من الذي كان يقود السيارة الفخمة؛ وهل كان رياض محرز بداخلها وقت الحادث، أم شخص آخر.

ومن ناحيتها.. أكدت شرطة مدينة شيشاير، على أنها لا تملك أي تسجيلات متعلقة بالحادث؛ حسب ما ذكرته نفس الصحيفة البريطانية الشهيرة.

وفي النهاية.. أوضحت الصحيفة أن هذه ليست المرة الأولى، التي يتعرض فيها محرز لخسائر مالية فادحة؛ حيث سبق وفقد في مايو من عام 2020، مئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية؛ بعد تعرض شقته الفاخرة في مانشستر لـ"السرقة".